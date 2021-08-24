　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩「3200包牌爽中27億」　PTT揪魔鬼細節：2獎怪怪的

記者周亭瑋／綜合報導

連槓41期的威力彩，昨晚由新北市三峽區「30多歲上班族」抱回27億元，讓大票國人夢碎。不過就有網友質疑，若是包牌中頭獎，為何貳獎只有4人？而一席話引爆熱議。

▲▼8月23日威力彩頭獎金額27億在新北市三峽區愛國路2號。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲頭獎27億獎落三峽。（圖／記者陳豐德翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

威力彩第110067期昨晚開獎，由新北市三峽區愛國路2號「義忠興業社」開出，1注獨得頭獎27億元，為今年單注最高獎金，貳獎則有4注中獎，可各分得1670萬2658元，而中獎店家分別在新竹縣新埔鎮、新北市蘆洲區、雲林縣斗六市、和高雄市鼓山區。

就有網友在PTT提出質疑，「請問如果包牌，不是一組會中8個獎嗎？為什麼開獎後的貳獎只有4個人？看來看去都覺得台彩怪怪的，包牌只中5個獎（頭獎+二獎）？有掛嗎？」

▲▼8月23日威力彩頭獎金額27億在新北市三峽區愛國路2號。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲彩券行「義忠興業社」引來人潮聚集。（圖／記者陳豐德翻攝）

對此，鄉民紛紛回應，「這言論不健康」、「一堆人分析成這樣，結果遇到大獎還不是買爆」、「這麼快就問到里長，太假了」、「老闆應該記錯了」、「為什麼里長會知道誰中阿」、「論劇本的重要性」、「都是自己人」、「仔細分析的結論大可不必，人家說不定劇本拿錯而已」。

也有不少老司機分析表示，「有一種包牌是包第二組1~8，第一區電選」、「我以為只有第二區可以全包」、「包第一區不會只有3200」、「第二區全包不就等於中了7個二獎1個頭獎」、「看起來就包第二區的包了4注」、「每注計算到最高得獎金額，包牌1注頭獎7注貳獎，不會得到更下面的獎項嗎」、「第一區選6個號碼，二區包8個號碼選四組就3200了，只有中1張嗎」。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／國1北上連環撞！「2轎車翻覆」回堵5公里
22歲正妹網紅直播一半慘死！　LIVE過程曝：淒厲慘叫→黑屏
比Delta致命！　超強大新病毒「Covid-22」明年恐現
打完高端「肚子餓到爆」！　醫揭原因
快訊／新北確診者參加「花蓮宗教活動」　匡列9人PCR出爐
東區18年「洋服の青山」關了！　60萬元招租

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵死傷事故！苑裡=通霄上下行列車延誤

一注中27億「里長秒曝3個線索」　鄉民驚恐怖：說不定是本人

戴口罩熱爆！熱傷害指標上線　載這APP秒懂「何時何地最易中暑」

30歲上班族抱走威力彩27億！　「老闆知道誰中獎？」網虧：劇本改了

高端開打！台大醫：未來一定會傳出有人猝死　疫苗最嚴重不良反應曝

這天起更熱！專家示警「台北盆地」會很不舒服　9月成颱機率曝

打完高端出現副作用「會變很大」　網敲碗朝聖1地點：肯定會賠錢

台南漏夜狂查非洲豬瘟肉製品　追103業者揪越南肉鬆+月餅+排骨醬

挑戰合歡東峰成功攻頂　她開心下山卻全身發燙變「紅孩兒」

被李錫錕嗆「不放心給她開刀」　？te壞特高EQ回應！北醫哏圖酸爆

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

楊勇緯「會走太快嗎」貼心護郭婞淳　女神+男神金曲紀錄整理好惹❤

成為寶可夢大師！台中吸睛點心　經典精靈球、西瓜造型地瓜球

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

快訊／台鐵死傷事故！苑裡=通霄上下行列車延誤

一注中27億「里長秒曝3個線索」　鄉民驚恐怖：說不定是本人

戴口罩熱爆！熱傷害指標上線　載這APP秒懂「何時何地最易中暑」

30歲上班族抱走威力彩27億！　「老闆知道誰中獎？」網虧：劇本改了

高端開打！台大醫：未來一定會傳出有人猝死　疫苗最嚴重不良反應曝

這天起更熱！專家示警「台北盆地」會很不舒服　9月成颱機率曝

打完高端出現副作用「會變很大」　網敲碗朝聖1地點：肯定會賠錢

台南漏夜狂查非洲豬瘟肉製品　追103業者揪越南肉鬆+月餅+排骨醬

挑戰合歡東峰成功攻頂　她開心下山卻全身發燙變「紅孩兒」

被李錫錕嗆「不放心給她開刀」　？te壞特高EQ回應！北醫哏圖酸爆

快訊／台鐵死傷事故！苗栗行人闖高架橋鐵道　當場遭區間車撞死

男半夜上廁所突然失蹤！　同事驚悚發現「老虎腳印」和散落內臟

快訊／台鐵死傷事故！苑裡=通霄上下行列車延誤

台南公共運輸系統發展研討會成大登場　專屬捷運資訊網頁同步上線

網路交易大查稅！全年存超240萬、高頻存入　財政部要看銀行明細

他藏深山獵台灣一級珍寶　每公斤8千元！黑衣人守48hrs蚊子吃到飽

台中也有走私肉！　南屯、潭子查獲越南製月餅、肉鬆

蔡英文令「入伍新兵打疫苗」：比照國軍官士兵模式

Joy超甜舞台造型洩長腿纖腰！　狀態驚艷網：果然是戀愛的女人

久等了！「台東最美星空音樂會」最新7場次　聽音樂數星星超浪漫

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

鄉民女神曝高端最多這種副作用　一句吐槽：根本沒打

和獅子王聚餐沒確診！部桃護理師被證實打2劑高端

豬瘟肉流入雲林　稽查結果超驚人

2.5K買《傳說對決》帳號！賣家「神邏輯」密碼分開賣

威力彩2獎4注各分1670萬！今彩也開4注

威力彩「3200包牌中27億」　PTT揪魔鬼細節：怪怪的

網抓「蔡英文、陳時中」同組護理師接種　台大回應了

背小孩跑單遭嫌！外送爸辛酸揭爆汗濕透照

威力彩明牌出爐　「這號碼」近9期連開6次

更多熱門

相關新聞

女律師列「中獎後5狀況」！

女律師列「中獎後5狀況」！

威力彩昨（23日）終結連41槓，位於新北市三峽的投注站開出頭獎，27億得主傳出是年約30多歲的上班族，消息一出羨煞眾人，美女律師李怡貞事後則在粉絲專頁發文，列出5個得獎後可能會發生的狀況，隔空向對方喊話：「真心建議你來事務所找我。」原因卻讓眾人笑翻：「沒什麼事，我缺乾爹/媽。」

「中27億的人在想什麼？」網曝1重點

「中27億的人在想什麼？」網曝1重點

開出威力彩頭獎　老闆：右手帶旺

開出威力彩頭獎　老闆：右手帶旺

投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來

投注站老闆娘喜極而泣：說不出話來

威力彩27億　投注站員工曝內幕

威力彩27億　投注站員工曝內幕

關鍵字：

威力彩包牌頭獎台彩貳獎頭彩得主PTT影音

讀者迴響

熱門新聞

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

威力彩27億　投注站員工曝內幕

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

徐懷鈺出道23年「臉蛋神進化」變樣了！近照曝光

威力彩27億　新北三峽一注獨得

激似隋棠！　新光吳家第三代長媳美照曝光

家中驚見神秘紅插座！台電出面揭密了

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面