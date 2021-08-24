威力彩「3200包牌爽中27億」　PTT揪魔鬼細節：2獎怪怪的

記者周亭瑋／綜合報導

連槓41期的威力彩，昨晚由新北市三峽區「30多歲上班族」抱回27億元，讓大票國人夢碎。不過就有網友質疑，若是包牌中頭獎，為何貳獎只有4人？而一席話引爆熱議。

▲頭獎27億獎落三峽。（圖／記者陳豐德翻攝）

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威力彩第110067期昨晚開獎，由新北市三峽區愛國路2號「義忠興業社」開出，1注獨得頭獎27億元，為今年單注最高獎金，貳獎則有4注中獎，可各分得1670萬2658元，而中獎店家分別在新竹縣新埔鎮、新北市蘆洲區、雲林縣斗六市、和高雄市鼓山區。

就有網友在PTT提出質疑，「請問如果包牌，不是一組會中8個獎嗎？為什麼開獎後的貳獎只有4個人？看來看去都覺得台彩怪怪的，包牌只中5個獎（頭獎+二獎）？有掛嗎？」

▲彩券行「義忠興業社」引來人潮聚集。（圖／記者陳豐德翻攝）

對此，鄉民紛紛回應，「這言論不健康」、「一堆人分析成這樣，結果遇到大獎還不是買爆」、「這麼快就問到里長，太假了」、「老闆應該記錯了」、「為什麼里長會知道誰中阿」、「論劇本的重要性」、「都是自己人」、「仔細分析的結論大可不必，人家說不定劇本拿錯而已」。

也有不少老司機分析表示，「有一種包牌是包第二組1~8，第一區電選」、「我以為只有第二區可以全包」、「包第一區不會只有3200」、「第二區全包不就等於中了7個二獎1個頭獎」、「看起來就包第二區的包了4注」、「每注計算到最高得獎金額，包牌1注頭獎7注貳獎，不會得到更下面的獎項嗎」、「第一區選6個號碼，二區包8個號碼選四組就3200了，只有中1張嗎」。