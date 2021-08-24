咖啡因mix咖啡音、生理心理一起chill！冰拿鐵配專屬KKBOX歌單走到哪都是咖啡廳

▲夏日午後來杯冰拿鐵配上專屬歌單，到哪裡都是咖啡廳。（圖／全家提供，下同）



消費中心／綜合報導

每天一杯咖啡成為大多數人的生活習慣，這幾個月來因為疫情關係，好久沒有去咖啡廳來個悠閒的下午茶時光，就算疫情警戒降級微解封，還是有很多人傾向選擇外帶，方便購買的便利商店成為日常裡的咖啡因補充首選，不管你是已經回公司上班、或家裡就是你的辦公室，天天來點咖啡因之餘，更可搭配專屬的咖啡歌單，咖啡因跟咖啡「音」一次滿足。

咖啡界裡最受歡迎的莫過於拿鐵咖啡，沒有黑咖啡那麼酸澀、又不如其他調味咖啡甜膩，香氣十足的咖啡基底加上單純的牛奶香甜口感，輕易擄獲人心，但拿鐵要好喝，最重要的關鍵就在於牛奶和咖啡間的平衡，全家便利商店Let’s Café歷時數月研究，由職人嚴選出與咖啡最match的牛奶風味，全新拿鐵升級後入口香濃滑順，奶香比之前更明顯，但也不會搶了咖啡香，比例均衡的風味讓人欲罷不能。市調公司針對拿鐵飲用習慣調查，消費者重視的前五大指標為～「喝起來的咖啡香味」、「喝起來的順口度」、「聞起來的咖啡香味」、「喝起來咖啡與牛奶的比例」、「喝完後口中餘味」，Let’s Café升級後的冰拿鐵在各項指標，都深受消費者喜愛。

▲全家便利商店與KKBOX攜手推出三款風格歌單，營造咖啡廳氛圍超easy。

全家便利商店在為你補充咖啡因的同時，也攜手KKBOX推出Let’s Café拿鐵主題曲，從挑選咖啡豆、沖泡咖啡到喝咖啡時的五感體驗，搭配KKBOX音樂領域的專業建議，營造出不同的「咖啡音」氛圍。「牛奶浪花歌單」以R&B慵懶男聲帶出牛奶香甜濃郁的感受，讓Bruno Mars、ØZI、Puma Blue接力舒緩忙碌午後；「咖啡撞擊歌單」收錄14首跨國合作神曲，魅力十足的K-pop再加上西洋天后Sia，異國文化的音樂碰撞，就像咖啡豆灑落的聲響令人振奮，更象徵咖啡與牛奶撞擊迸出迷人火花，打開歌單一起解悶Drop the beat；「夏日冰涼歌單」讓E.SO、吳卓源、TWICE、Ed Sheeran各界金曲大咖給你的夏日來點超chill的沁涼感受，搭配香醇順口的拿鐵加上冰塊撞擊，爽度破表。除了三款歌單，還有冰拿鐵咖啡音Remix，透過Beatbox與各種超貼切音效模擬出炎炎夏日裡大口喝下冰拿鐵的爽快感，為專屬的下午茶時光注入活力。

無論是上班日或是休假日、無論是在家工作或是進辦公室，用咖啡開啟一天的儀式感不能少，久久沒去咖啡廳超想念？沒關係，來杯全家便利商店新升級冰拿鐵，戴上耳機、打開KKBOX三款專屬歌單，隨心情選擇今日的播放清單，不管是想來點行走的費洛蒙E.SO、還是鄉民老婆吳卓源，或想跟Bruno Mars一起not doing anything都沒問題，讓咖啡跟音樂同時作用，再讓咖啡香氣與牛奶香醇包圍你的味蕾，享受完美的五感體驗、心理與生理上的煩悶一次消除，有你在的地方就是最chill的咖啡廳。