花蓮啓動冷飲冰品稽查　1店家1件咖啡因含量標示不符遭罰4萬

▲花蓮啟動夏季飲品專案稽查，針對124家業者抽驗28件原料、配料等檢驗。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局自6月起啟動夏季飲品專案稽查，稽查冰塊製造業、便利商店及各類冷飲品店等共124家業者，並抽驗28件原料、配料等共檢驗494個項次，結果有1件咖啡因含量檢出234ppm與標示為黃燈不符，違反食品安全衛生管理法，衛生局已要求業者立即改善，並依照同法第45條處新台幣4萬元整罰鍰，其他飲品皆符合規定。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，此次稽查重點為食品良好衛生規範準則(GHP)、製作環境衛生、食品業者登錄、保存來源文件查核、食材來源調查、標示查核，稽查作業現場缺失包括從業人員未體檢、器具不潔等，均已輔導要求立即改善完成。另提醒業者，販售咖啡應依規定正確標示，每杯咖啡因含量若大於200ppm須於明顯處標示紅燈，100至200ppm須標示黃燈，100 ppm以下則可標示綠燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...





朱家祥局長進一步表示，夏季氣候潮濕炎熱，微生物孳生快速，應注意製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括現場作業衛生、人員衛生等管理，從業人員應注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，戴上不透水手套，並做好定期體檢。也需注意冰杓清潔度及冰箱儲存溫度管控，做好定期更換飲用水之濾心等自主管理工作，以保障消費者權益。





朱家祥局長也呼籲消費者，在選購飲冰品時，最好多觀察現場製作場所環境之衛生、盛裝容器之清潔等；另可注意茶飲料/咖啡因/蔬果汁/總糖量及總熱量等含量標示，以確保購買飲冰品之衛生及做好健康管理。



花蓮縣衛生局仍會持續加強市售飲冰品的稽查抽驗，民眾如對所購買的食品有所疑慮或發現可疑之違規食品，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁公告資訊項下查詢，或於上班時間撥打花蓮縣衛生局服務專線03-8224750洽詢。

►腦公！你不可以賴帳喔