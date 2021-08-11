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土司廚神金牌是你？全家「匠土司料理王」大賽開跑、冠軍獨享10萬高額獎金

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／截自匠土司料理王官網）

▲「匠土司料理王」比賽，最終奪得金匠料理王者可獲得10萬元。（圖／截自匠土司料理王官網）

消費中心／綜合報導

前陣子全台疫情升級，為了落實防疫政策，大家紛紛開始了當「宅宅」的日子，不少人因此立下「自煮」營養管理的目標，天天烹調一日三餐，讓許多人都發現基本平凡的食材是最不可或缺，也最能發揮創意變化出各種料理，像是滋味香甜又具飽腹感的土司，就成為家家戶戶餐桌上必出現的主角。如今疫情降級漸緩，經過這一段時間的練習，你的廚藝進步了嗎？不妨參加全家便利商店與ETtoday新聞雲攜手舉辦的「匠土司料理王」大賽試試身手，有機會獲得料理王頭銜以及10萬元高額獎金，而且只要參加人人有獎，比賽期間還會週週抽獎送好禮，參與投票環節也有抽獎機會，豐富獎項也讓「小田太太」、「布魯媽媽」等KOL響應，在社群po出示範料理作品給大家參戰靈感！

七夕即將到來，擅長家常菜、便當、點心料理，並出書教學的作家「小田太太」，以「愛」為發想自製「土司玫瑰花」，做法相當簡單。選用匠土司系列中乳脂含量3.7%的「醇乳香土司」，另外搭配使用加州陽光葡萄的「陽光葡萄土司」，利用擀製手法和模具將土司壓製成圓形，並以無鹽奶油調味，葡萄土司當花蕊、醇乳香土司圓片做花瓣，兩者捲成圓柱狀後從中切成兩半，切面朝下就完成兩朵玫瑰花；再將玫瑰花放入杯子蛋糕模裡塗上無鹽奶油，以180度烤12分鐘稍微上色，最後撒上糖粉增添風味就完成了！吃起來香酥甜蜜、有層次感，飽含心意且兼具美味與美貌的「土司玫瑰花」非常適合送給情人，小田太太也笑說全家人都很捧場。能秀出好手藝又有超高獎金和禮物可拿的「匠土司料理王」好康活動可不能只有自己知道，小田太太特地隔空cue「布魯媽媽」一起分享土司料理。

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／翻攝自小田太太臉書）

▲小田太太分享自製「土司玫瑰花」，造型好看又美味，還想不到七夕禮物要送什麼的人可以直接學起來。（圖／翻攝自小田太太臉書）

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／翻攝自小田太太臉書）

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／翻攝自小田太太臉書，記者張芳瑜後製）

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／翻攝自小田太太臉書，記者張芳瑜後製）

▲即日起將像小田太太的自製土司食譜步驟及料理成品照片，投稿至「全家匠土司料理王feat.飢餓廚房投稿活動」，就有機會角逐料理王桂冠。（圖／翻攝自小田太太臉書，記者張芳瑜後製）

常在臉書分享美味食譜做法、超過8萬粉絲追蹤的「布魯媽媽」，收到邀請也在社群上曬出自製作品「香酥芝心土司炸肉捲」，因為疫情和暑假到來，布魯媽媽非常了解廣大家長們為了孩子變化餐桌上的料理而傷透腦筋的心情，方便的食材如土司就是創意料理的最強夥伴，簡單就能征服全家人的味蕾。「布魯媽媽」使用全家匠土司系列中膳食纖維含量大大提升的「新纖麥土司」當外皮，捲入調味過的絞肉和小孩最愛的起司片，入鍋油炸得金黃香酥，土司肉捲切開後熱氣伴隨香味散出，一口咬下吃得到帶有淡淡龍眼蜜清香和胚芽風味的土司以及鮮甜肉餡，布魯媽媽表示一上桌就立刻掃盤讓她成就感滿點，而現正舉辦中的「全家匠土司料理王feat.飢餓廚房投稿活動」，正好是個可以親子共作，一同享受料理帶來的樂趣，還有機會得到料理冠軍及10萬獎金的好機會，她呼籲大家絕對不要錯過。

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／截自布魯媽媽臉書）

▲布魯媽媽利用全家匠土司做出中式肉捲，讓一家大小全誇好吃，火速清盤。（圖／截自布魯媽媽臉書）

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／截自布魯媽媽臉書）

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／截自布魯媽媽臉書）

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／截自布魯媽媽臉書）

▲「香酥芝心土司炸肉捲」做法不難，成品卻非常吸睛又美味。（圖／截自布魯媽媽臉書）

全家便利商店的「匠土司」簡單樸實、柔軟美味，不論是直接單吃或是搭配不同食譜，都能以美味口感豐富人們的日常料理。更自即日起與ETtoday新聞雲合作舉辦「全家匠土司料理王feat.飢餓廚房投稿活動」，號召對料理有興趣的人投注熱情和廚藝來一場匠土司料理爭霸賽！只需要上傳以「匠土司」製作的料理照片或影片，並搭配文字食譜說明，上傳成功者人人有獎，可獲得1包匠土司家庭號醇乳香土司，上傳期間週週抽出5名免費送全家1000元禮物卡。上傳作品經過投票選出前三名的人氣王，就能參加ETtoday人氣料理節目《飢餓廚房》節目錄影，在60分鐘內重現投稿的人氣匠土司料理，由評審廚佛FRED、飢餓廚房2位主持人以創意、技巧和美味三部分進行評分後，冠軍「金匠料理王」可獨享10萬高額獎金，銀匠獎金5萬元、銅匠3萬元；不懂料理也沒關係，參與投票就有抽獎機會，幫喜歡的作品加油打氣還能得到2包匠土司家庭號醇乳香土司。

平時就有源源不絕食譜靈感的人，已經迫不及待挽起袖子衝進廚房了嗎？先等等，最重要的參賽食材得先買起來，快到全家便利商店掃貨匠土司系列，全系列有家庭號系列-原味覺土司、醇乳香土司、新纖麥土司、2入裝系列-綿柔鮮奶土司、陽光葡萄土司、小麥胚芽土司以及夾心土司系列-檸檬奶油、雞蛋沙拉、鮪魚沙拉、花生、板巧克力和草莓6種口味的夾心土司，不限任何口味皆可發揮創造力變化出美味料理，競賽活動自即日起開跑至110年9月7日（二）止，詳細活動辦法請上「全家匠土司料理王feat.飢餓廚房投稿活動」網頁查詢。

活動網址>>https://events.ettoday.net/activity/artisanbaker

▲▼全家便利商店,匠土司,匠土司料理王,飢餓廚房,小田太太,布魯媽媽,食譜,料理。（圖／全家便利商店提供）

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