Fred全家便利商店新品再臨！五種料理引「吃上癮團隊」鏡頭前上演食物爭奪戰

▲Fred再與媽媽煮藝聯名推出五款滿滿異國風的新品，吃上癮團隊線上試吃，上演搶食戲碼。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）





▲Fred再與媽媽煮藝聯名推出五款滿滿異國風的新品。（圖／翻攝自FB「廚佛瑞德 Fred」）

消費中心／綜合報導

廚佛瑞德跟吃上癮團隊一起同框直播為哪樁？！原來是之前與媽媽煮藝推出的聯名料理大獲好評，現在又出新品啦！此次更直接邀請吃上癮團隊直播試吃，Fred同步在螢幕前製作創意料理，狂吊胃口之後當然不會讓大家只能望梅止渴，Fred馬上端出自己與媽媽煮藝聯名推出的五款新品，還沒介紹完，吃上癮團隊已經忍不住開吃，更在螢幕前上演「食物爭奪戰」。

▲▼「美式卡真醬雞肉捲」讓Fred本人跟吃上癮團隊都讚不絕口。（圖／翻攝自FB「全家FamilyMart」）



Fred與媽媽煮藝的聯名商品第二彈延續第一波聯名的好口碑，讓老饕們敲破碗之餘，這次更是一口氣推出五款超具創意的美味料理，滿滿異國風味，滿足不能出國享受各國美食的心！其中討論度最高的莫過於肉食系老饕絕對不能錯過的「美式卡真醬雞肉捲」，包裹著雞肉與雞軟骨的雞肉捲，搭配以數十種調味料製成的卡真醬，口味獨特、口感層次豐富。

▲口味經典的「義式紅醬培根義大利麵」香氣十足。（圖／翻攝自FB「全家FamilyMart」）

「青醬雞丁義大利麵」以濃郁青醬搭配蒜仁、辣椒提味，一打開包裝就聞到撲鼻香氣，並增加雞肉分量，每一口都大大滿足；用新鮮蕃茄和九層塔製成的「義式紅醬培根義大利麵」，老少咸宜的義式紅醬加入香氣十足的烤培根，超經典、怎麼吃也吃不膩。

▲▼使用新鮮羅勒製成的青醬系列讓吃上癮團隊狂吃到說不出話。







▲「奶油蕈菇松露燉飯」有濃郁的松露香氣。（圖／翻攝自FB「全家FamilyMart」）

「奶油蕈菇松露燉飯」則以完整米粒製成充滿奶香的燉飯，搭配洋菇片增加口感，並使用松露醬及起司粉增添風味，十足濃郁的奶香令人欲罷不能；「青醬海鮮燉飯」用新鮮羅勒和初榨橄欖油為基底，佐以魷魚、蛤蜊、蟹味絲等，滿滿的海鮮配料一碗都吃得到真的好驚喜，添加糙米的口感更絕妙。

天天在家煮飯煮到不知道下一餐要煮什麼、好想念餐廳的料理，沒關係，不用磨練廚藝也做得到！現在只要下樓就可以在全家便利商店買到Fred與媽媽煮藝聯名的五款美食，一次把「青醬海鮮燉飯」、「奶油蕈菇松露燉飯」、「美式卡真醬雞肉捲」、「青醬雞丁義大利麵」、「義式紅醬培根義大利麵」等餐廳級美味通通帶回家，還可以冷凍起來囤好囤滿，隨時想吃就從冰箱拿出來加熱，三分鐘就能把好料端上桌，美美擺盤再增加宅在家的儀式感，24小時都能滿足想吃美食的心。

Fred與媽媽煮藝聯名品項一直都是網友關注焦點，第一波聯名推出的兩款麵食「胡麻乾拌麵」跟「椒麻擔擔麵」也是一上架就在全家便利商店引起搶購風潮，這次推出第二彈聯名，更是一上架就有眼尖網友馬上帶回家嚐鮮，也有不少網友被吃上癮團隊試吃的高評價燒到，紛紛前往全家便利商店朝聖新品，更有網友第一時間回覆「好吃」，讓人吊足胃口。準備好手刀衝全家便利商店掃貨了嗎？現在還享自由配優惠，2件省5元、3件省10元，今晚就下樓把美味料理帶回家，全家人一起享受滿滿異國風的美食。