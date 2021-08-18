全家匠土司料理王「頭獎10萬」賽況激烈　主審廚佛FRED爆參賽眉角＋「還有更誘人的獎勵」

消費中心／綜合報導

台灣人愛吃土司，許多人會在便利商店購買單人份包裝的土司或是一整條家庭號的土司，早上將土司加顆蛋和火腿就是充滿元氣的早餐；抹上果醬或巧克力變身下午茶點心，晚餐想吃得清爽點，單吃土司加牛奶美味又飽足……柔軟香甜的土司能變化出超多種吃法，隨時滿足各種情境，不少人都有著屬於自己的獨特吃法！現在只要參加全家便利商店與ETtoday新聞雲合作舉辦的「匠土司料理王」大賽，利用「全家匠土司系列」製作出喜愛的土司料理並上傳照片或影片，就能向全台民眾展示自己的廚技之外，還有機會入選總決賽、爭奪料理王頭銜以及第一名10萬元的高額獎金，目前已有破百組作品上傳網站、賽況激烈。比賽將以公開網路投票選出票數最高的前三名進入總決賽，總決賽由廚佛FRED擔任主審，他笑說雖然獎金很重要，但能跟自己同框錄影更吸引人，他會以美味（佔50分）、廚藝技巧（佔30分）跟創意（佔20分）三方面來評分，非常期待在比賽現場品嚐到特別又好吃的土司料理。







全家匠土司系列品項多樣，民眾可任選口味參賽，而身為「全家匠土司料理王」大賽首席評審的廚佛FRED，也親自示範一鹹一甜兩道土司創意料理。第一道料理「麻辣豆腐乾鍋」，其中重要的主角「豆腐」是以全家匠土司中的「原味覺土司」製作而成，非常特別。會選擇使用原味覺土司的原因，FRED解釋因其特殊的三段燒成工法會讓土司含水量提升，進而幫助創造有如豆腐的綿密口感；他先將原味覺土司、蛋及牛奶攪打成泥狀後，鋪平以低溫烤約1小時，FRED透露選用牛奶而不用高湯，是由於牛奶能讓麻辣乾鍋吃來更加滑順，他提醒參賽者像這樣的廚藝知識技巧也在他的評分標準之內，想拿高分要筆記。







FRED接著以高溫炒肋條，當梅納反應使肉產生香氣，再加入酒和糖，FRED表示糖能讓肉色看起來更亮並中和麻辣口味，接續加入辣豆瓣和麻辣鍋底料，他強調要讓料理帶有更多的油感，這樣吃進嘴裡感覺麻和辣卻不會過於刺激味蕾，最後加水大火燉1小時。取出烤得色澤金黃像雞蛋豆腐的土司，切塊沾脆酥粉後油炸，能讓土司營造出豆腐的空隙感、增加脆度，細節滿滿再度展現Fred精湛廚藝。只見FRED將乾辣椒入鍋炒香至辣椒膨起加入蠔油，再依續加入燉好的肋條、土司、胡椒和孜然粉拌炒後盛盤，上頭撒上青花椒粉、大紅袍粉、辣椒粉、蒜碎和蔥花；另以大火煮紅辣油、花椒油，最後淋入盤中，「麻辣豆腐乾鍋」就完成了。FRED大讚成品「香爆」，試吃後同樣驚豔，濃郁麻香味又超有脆度，一口咬下還吃得到土司原有的自然奶香味。這道土司變身豆腐的料理創意十足，FRED自信笑說好想自己參賽、拿下第一名的10萬獎金。







吃完鹹的來點甜的，Fred的第二道創意料理是法式土司，他先以蛋加牛奶攪打均勻不見蛋白為止，接著使用全家匠土司系列中的「陽光葡萄土司」，嚴選來自加州的葡萄果乾，為土司帶來水果香甜氣息並增加口感；Fred將土司兩面平均沾滿蛋液後，放入塗好奶油的熱鍋中煎，並給出小tips：奶油入鍋要加熱至產生些微堅果香氣後再放入土司，如此一來香味層次才會更豐富。FRED另外準備檸檬汁、檸檬皮、香草精混合三顆蛋黃、鮮奶油、cream cheese、糖以及一點點鹽一起攪打至軟，充滿多種風味、清甜不膩的內餡簡單搞定；將內餡擠入以麵糊固定捲起的法式土司時，Fred再次分享廚藝小技巧：內餡需從兩側分別擠入才能填滿中段，讓每一口都吃得到飽滿滋味。





以為這樣就結束的話那就太小看廚佛了，Fred接著以麵粉加氣泡水調成粉漿，將法式土司捲均勻沾上後入鍋油炸至金黃色即起鍋，切開後擺盤撒上糖粉、淋上蜂蜜這才算是大功告成。FRED表示最後的擺盤不光是一種享用美食前必備的儀式感，在「匠土司料理王」大賽中也是會讓他加分的標準之一。經過創意改良的法式土司，入口聽得到喀擦喀擦的酥脆聲，嚐得到蜂蜜的甜和起司的微鹹，接著吃到為料理化龍點睛的葡萄乾，濃縮了甜度和香氣，讓料理風味變得完整。

FRED再三強調美味的料理必須包含口感，比賽的主要食材「全家匠土司」是以二重發酵、三段燒成工法，經過多段壓延製成，能讓土司更加柔軟又仍保有彈性，一口咬下愈嚼愈香；所以他在兩道示範料理中都加入了「脆度」，將匠土司的Q軟口感提升至另一個境界，提供想參賽的人不同思考的角度。「全家匠土司料理王」競賽活動自即日起至110年9月7日（二）止，詳細活動辦法可上「全家匠土司料理王feat.飢餓廚房投稿活動」網頁查詢。