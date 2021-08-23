陳其邁握有質詢稿…綠稱行之有年　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者賴文萱攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨指控高雄市長陳其邁早一步獲得議員質詢資料。陳其邁23日回應，這不是考試，沒洩題問題。民進黨市議員陳致中也發聲力挺，並稱行之有年。對此，國民黨主席江啟臣批評，若今天是韓國瑜，民進黨還會說行之有年？早就被網路霸凌。

陳其邁表示，議員質詢時他會親自回應，從不口出惡言，並虛心受教，把議會質詢當作互相學習、深度討論的機會，質詢不是考試，沒洩題問題。此外，陳致中指出，在總質詢時間有限情況下，議員會事先提供資料給市府團隊，有助於詢答過程對焦、具體化，且達成議員質詢目的，並非現在才有，已行之有年，即使過去韓國瑜執政，他是在野黨議員，也會採取這個作法，實在不要泛政治化、汙名化、妖魔化，一點意義都沒有。

對此，江啟臣23日在臉書表示，高雄市議員質詢結束後，發現陳其邁手中早已經握有議員的質詢稿，追查之下才發現，有市府人員「順手」將質詢檔案拿走，又「順便」把質詢題目印給陳其邁，這個行為，民進黨卻稱呼為行之有年，是騙大家三歲小孩？小孩子都知道「不告而取謂之偷」，這就是100%的偷竊行為，這樣的行為並不可取。

江啟臣認為，從備詢台到質詢台，他都曾站在上面過，在野或執政各有責任、不能逃避，而陳其邁為了不在質詢台上被洗臉，市政府就改用偷竊資料的方式偷吃步，根本沒責任心，且藐視和不尊重議會，更不尊重民主制度，如果今天是韓國瑜 ，民進黨還會說行之有年、陳其邁還敢說「這不是考試，沒有洩題」嗎？早就鋪天蓋地網路霸凌了，支持高雄市議會捍衛尊嚴，陳其邁必須立即徹查並道歉。