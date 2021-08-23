　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁握有質詢稿…綠稱行之有年　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

▲▼高雄市長陳其邁 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁。（資料照／記者賴文萱攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨指控高雄市長陳其邁早一步獲得議員質詢資料。陳其邁23日回應，這不是考試，沒洩題問題。民進黨市議員陳致中也發聲力挺，並稱行之有年。對此，國民黨主席江啟臣批評，若今天是韓國瑜，民進黨還會說行之有年？早就被網路霸凌。

陳其邁表示，議員質詢時他會親自回應，從不口出惡言，並虛心受教，把議會質詢當作互相學習、深度討論的機會，質詢不是考試，沒洩題問題。此外，陳致中指出，在總質詢時間有限情況下，議員會事先提供資料給市府團隊，有助於詢答過程對焦、具體化，且達成議員質詢目的，並非現在才有，已行之有年，即使過去韓國瑜執政，他是在野黨議員，也會採取這個作法，實在不要泛政治化、汙名化、妖魔化，一點意義都沒有。

對此，江啟臣23日在臉書表示，高雄市議員質詢結束後，發現陳其邁手中早已經握有議員的質詢稿，追查之下才發現，有市府人員「順手」將質詢檔案拿走，又「順便」把質詢題目印給陳其邁，這個行為，民進黨卻稱呼為行之有年，是騙大家三歲小孩？小孩子都知道「不告而取謂之偷」，這就是100%的偷竊行為，這樣的行為並不可取。

江啟臣認為，從備詢台到質詢台，他都曾站在上面過，在野或執政各有責任、不能逃避，而陳其邁為了不在質詢台上被洗臉，市政府就改用偷竊資料的方式偷吃步，根本沒責任心，且藐視和不尊重議會，更不尊重民主制度，如果今天是韓國瑜 ，民進黨還會說行之有年、陳其邁還敢說「這不是考試，沒有洩題」嗎？早就鋪天蓋地網路霸凌了，支持高雄市議會捍衛尊嚴，陳其邁必須立即徹查並道歉。

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
威力彩2獎4注中「各分1670萬」！今彩也開4注　獎落四縣市
快訊／里長揪823人集資66萬買威力彩　開獎結果曝光
威力彩27億一注獨得　「30多歲上班族」3200包牌爽中大獎
威力彩27億開出　Kobe一生「7數字全中」超玄
韓女團出道5天就解散！　公司聲明遭韓網罵爆
快訊／威力彩27億頭獎「一注獨得」！　獎落新北市這區

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

八二三砲戰63周年　共軍出動運8遠干機、運8反潛機擾台

陳其邁握有質詢稿…綠稱行之有年　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

柯市府前、現任發言人槓上　陳智菡批林鶴明：以罵老東家為業「相當特別」

高端5千劑效期剩1個月　洪孟楷推算：第1期實驗就生產

蔡英文823打高端挨批錯誤示範　莊瑞雄嗆郝龍斌：亂噴口水才是

羅智強啟動卡車環島宣傳　民進黨：為選舉忽視防疫可能成破口

朱立倫、江啟臣跑金門尬主席選舉　民進黨：從反共變親共消費823

蔡英文打完高端後11小時　總統府：身體狀況良好

823打高端挨批！蔡英文曝原因　「一黨一派無法抵禦外侮」

考選部首推「預備文官團」25日啟航　黃榮村盼為公部門注入新思維

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

手握百間學套！逢甲最美房東看準「少子化」　曝租金翻倍漲

八二三砲戰63周年　共軍出動運8遠干機、運8反潛機擾台

陳其邁握有質詢稿…綠稱行之有年　江啟臣：若是韓國瑜早被霸凌

柯市府前、現任發言人槓上　陳智菡批林鶴明：以罵老東家為業「相當特別」

高端5千劑效期剩1個月　洪孟楷推算：第1期實驗就生產

蔡英文823打高端挨批錯誤示範　莊瑞雄嗆郝龍斌：亂噴口水才是

羅智強啟動卡車環島宣傳　民進黨：為選舉忽視防疫可能成破口

朱立倫、江啟臣跑金門尬主席選舉　民進黨：從反共變親共消費823

蔡英文打完高端後11小時　總統府：身體狀況良好

823打高端挨批！蔡英文曝原因　「一黨一派無法抵禦外侮」

考選部首推「預備文官團」25日啟航　黃榮村盼為公部門注入新思維

56歲模特兒維持超狂S曲線！　自曝「4個凍齡秘訣」女人都該學

八二三砲戰63周年　共軍出動運8遠干機、運8反潛機擾台

台灣首枚民間自製火箭「飛鼠一號」　獲准南澳洲發射

威力彩2獎4注中「各分1670萬」！今彩539頭獎也開4注　獎落4縣市

金曲紅毯NG名單「都是非主流藝人」！　她揭原因怒批：不必欺負人

快訊／台中里長哭哭！揪823人集資66萬　只中15萬6400元

震撼！三上悠亞生日宣布重大消息「謝謝一路支持」　老司機全瘋了

《斯卡羅》帶動恆春熱潮　墾丁天鵝湖推大型重機友善專案

威力彩27億一注獨得　「30多歲上班族」3200包牌爽中大獎

越籍母女檔「容貌曝光」！走私71公斤非洲豬瘟肉…裁定羈押禁見

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

政治熱門新聞

快訊／網傳美軍F-18大黃蜂戰機飛越台北上空　空軍司令部說話了

蘇貞昌怒譙官員10分鐘「豬瘟破口哪裡來」　外面查到走私才想一堆理由

快訊／新北公布最新足跡　一人搭火車去花蓮、全聯、World Gym

快訊／蔡英文秀手臂完成接種高端　手比OK喊「不緊張」

國防大學上校偷野戰口糧、加熱調理包　竊佔2箱即期品下場曝光

快訊／新北＋4「板橋、中和、三重」　2例不明感染源

蔡英文打高端　11小時後身體狀況曝光

LIVE／今增4本土「全在新北」　侯友宜最新說明

快訊／朱立倫飛金門！爆同機旅客「快篩陽性」

北市+3確診！分佈士林、大同、萬華區

LIVE／蔡英文接種高端疫苗　全程直播看這裡

快訊／破除蔡英文打假針傳言　護理師現場拆封全新高端

蔡易餘接種高端疫苗　激瘦照意外曝光

蔡英文打完高端後2小時　最新健康狀況曝光

更多熱門

相關新聞

朱立倫、江啟臣跑金門尬選舉　民進黨：從反共變親共消費823

朱立倫、江啟臣跑金門尬選舉　民進黨：從反共變親共消費823

針對國民黨黨主席候選人朱立倫、江啟臣分別前往金門紀念823一事，民進黨表示，國民黨近年作為早已從「反共」變為「親共」，如今為競選黨主席才又爭相消費「823砲戰」紀念日，重要歷史記憶淪為選戰題材，令人遺憾。

即／高雄20歲男施打高端突倒地

即／高雄20歲男施打高端突倒地

高雄「94例確診者」感染途徑曝光

高雄「94例確診者」感染途徑曝光

即／高雄開放海泳、公園、兒童遊戲場

即／高雄開放海泳、公園、兒童遊戲場

就是要打高端！　林為洲：希望國產疫苗越做越好

就是要打高端！　林為洲：希望國產疫苗越做越好

關鍵字：

陳其邁陳致中江啟臣韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

威力彩27億開獎　快來終結41槓

許藍方「第1次要給老公」拒初戀需求7年

威力彩27億　新北三峽一注獨得

即／喀布爾機場爆槍戰　已釀1死3傷

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

「渣男」清掉再噴「♡你」　海神變塗鴉板

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

阿富汗傳奇之子領軍　狂殺100名塔利班戰士

海神超跑被噴渣男　多3點網笑翻

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面