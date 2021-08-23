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朱立倫、江啟臣跑金門尬主席選舉　民進黨：從反共變親共消費823

▲▼朱立倫823赴金門。（圖／記者林名揚翻攝）

▲朱立倫823赴金門。（圖／記者林名揚翻攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨黨主席候選人朱立倫、江啟臣分別前往金門紀念823一事，民進黨23日表示，國民黨近年作為早已從「反共」變為「親共」，如今為競選黨主席才又爭相消費「823砲戰」紀念日，重要歷史記憶淪為選戰題材，令人遺憾。

民進黨指出， 63年前的「823砲戰」是中華民國台灣重要的歷史記憶之一，是台灣軍民一心，捍衛國家主權、擊退中共侵犯的重要戰役，「823精神」就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。

民進黨認為，這個精神傳承到這個世代，代表的是堅定展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義，這樣的「823精神」絕不應該淪為國民黨黨內的選舉題材。

民進黨強調，自總統蔡英文上任以來，致力於兩岸關係穩定與和平，採取「維持現狀」、不挑釁的立場，也堅持「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」；但是，中共不曾放棄對台使用武力，持續對台文攻武嚇、國際打壓等，並成為國際社會都認定的區域穩定破壞者，而民進黨在這個情況下，認為唯有壯大台灣，才能堅定捍衛台灣的國家主權和民主自由。

民進黨指出，國民黨在2005年連戰赴中進行所謂「破冰之旅」後，即快速轉型為國內最大的親共政黨，爭先恐後進入中國，成為中共統戰交流的樣版，很多人可能忘記，朱立倫當年也是爭相去北京跟習近平握手的其中一人，在習近平面前更提出「兩岸同屬一中」的說法，等同把中華民國台灣的主權拱手讓出。

民進黨表示，不知道在823當天祭拜國軍先烈時，朱立倫心中是否還繼續維持「兩岸一中」的論述？如果當選主席，是否也要把國民黨和台灣帶向「兩岸一中」的方向？「兩岸一中」是不是依然就是朱立倫的國家定位主張？

「過去高舉反共大旗的國民黨，現在面對中共不僅毫無抵抗意志，更瀰漫一股失敗主義」。民進黨認為，只有為了競選國民黨主席大位，才看到兩位主要候選人競相前往金門，藉由「823砲戰」紀念日批評蔡英文，高喊在中共面前不能提的中華民國，做出緬懷前人的姿態，這種作為明顯只是把「823砲戰」紀念日作為選舉工具暗自較勁。

民進黨強調，不能只是緬懷歷史，更要從歷史汲取教訓，單方面依賴敵人的善意，或向敵人屈躬卑膝不可能換得永久的和平，國民黨若只知當矇眼鴕鳥，一手懷念反共歷史，另一手又大搞親共作為、倡導失敗主義，只會離台灣主流民意越來越遠。

▼江啟臣。（圖／江啟臣辦公室提供）

▲▼江啟臣赴高雄岡山眷村國宅進行公投宣講。（圖／江啟臣辦公室提供）

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