黃偉哲推動中海軍艦在安平港的活化　市府與海軍簽署合作意向書

▲為紀念國家重要功勳艦「中海軍艦」建功立勳，台南市政府與海軍司令部特別簽署合作意向書，黃偉哲市長親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為紀念國家重要功勳艦「中海軍艦」建功立勳，台南市政府與海軍司令部特別選定在23日即823砲戰紀念日、中海艦建功紀念日前夕，簽署合作意向書，十分重視中海軍艦駐安平港的市長黃偉哲親自出席，未來雙方將以中海軍艦為核心，共同發展台南軍事歷史與海洋文化教育，帶動安平地區文化觀光產業發展新契機。





台南市長黃偉哲表示，中海軍艦是見證台灣海軍歷史的重要文物，它不只是一艘龐然的戰鬥艦，在過去中華民國歷史中，中海艦留下不可抹滅的印記，這個印記應該讓我們後代的子孫能夠認識了解，進而產生崇高的敬意，這個敬意當然就是對國軍保家衛國的感激。因此未來雙方希望合作推動海洋軍事歷史文化資產的保存活化，讓國人有更多機會瞭解海洋國土的防衛議題，也讓海洋生活與國人產生更豐富的連結。





黃偉哲也補充，目前從安億橋的運河博物館沿著安億路一路延伸，先後有地標「大魚的祝福」、林默娘公園主雕像、1661台灣船園區、定情碼頭德陽艦園區，乃至國定古蹟二鯤鯓砲台（億載金城），已逐步形構出融合台南古今航海產業及歷史的帶狀遊憩區。他也期許中海艦做為海洋文化及軍事教育重要設施，未來也能順利加入此一軸帶，在安平開啟它的「第二人生」。





1958年823砲戰期間，中海軍艦補運金門時參與824海戰，中海軍艦及台生輪向澎湖撤離時，遭魚雷艇伏擊圍攻，台生輪中彈沉沒，中海軍艦尾部中雷，但仍成功擊沉敵艇並營救台生輪生還人員，是少數保存至今具光榮戰功之參戰軍艦。除實際參戰外，於1949年前後也擔負運送軍民來台的任務，其後亦作為金門居民來台就業或就學往返的主要交通工具，它的服役過程反映海軍運補任務之歷史脈絡，亦見證「823砲戰」此一重大歷史戰役部分過程，彌足珍貴。





今日的活動許多民意代表跟海軍將校紛紛出席，包括曾任中海軍艦艦長的苗永慶將軍及王寧上校、國防部海軍司令部劉志斌司令、國防部資源司張獻瑞處長、左營後勤支援指揮部周忠恕指揮官，以及諮詢小組委員史忠義將軍、林燦庫將軍、陳台安將軍，文化部文化資產局古物遺址組陳春蘭組長也蒞臨與會；另外，當時申請指定中海軍艦為文化資產的提報人賈伯楷先生與守護201中海艦協會成員，大家共同見證歷史性的一刻。

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