嬤孫陳屍車內「死因出爐」！2人最後身影曝光…男童母認屍淚崩

記者吳世龍、戴若涵／台南報導

台南市麻豆區22日晚間7時發生一起事件！一名64歲黃姓阿嬤帶5歲孫子收驚，結束後2人卻被發現陳屍於車內，目前警方初步排除他殺可能，懷疑是意外悶死，檢方於23日下午進行相驗，只見男童母親崩潰流淚。男童阿姨表示，2人死因為熱衰竭，不解剖複驗。而事發地點附近監視器則拍下這對祖孫的最後身影。

▲▼台南嬤孫陳屍車內，檢方23日下午進行相驗。（圖／記者吳世龍攝，下同）

針對嬤孫倆死因，檢警23日下午會同法醫進行相驗，男童的父母、阿姨也現身殯儀館。男童母親認屍後，低頭不斷哭泣，前夫、姊姊見狀則趕緊拍背安撫，現場氣氛哀戚。

據了解，男童父親擔任保全工作，聽聞孩子去世的噩耗時，感到相當不敢置信；男童阿姨則表示，母親有高血壓，也有服藥物治療，平時表現正常，嬤孫2人感情相當好，孫子每天都黏在阿嬤身邊，起床一定要看見阿嬤，不然一定會哭鬧，透露相驗後死因為熱衰竭，不解剖複驗。

據了解，阿嬤帶孫收驚的地點於紀安國小附近。當時嬤孫倆曾3度上下車，第一次是上午8時許，2人下車進入屋內收驚，直到11時許離開；2人返回車內待半小時後，於12時20分又下車走到收驚處，再待4分鐘後，再度返回車內；過了約10分鐘，嬤孫倆又下車走到收驚處，這次只待1分鐘就返回車內，接著2人就再也沒有離開車內。

事發地點附近監視器畫面則拍下嬤孫倆的最後身影。23日傍晚6時52分，幫忙嬤孫倆收驚的師父發現，黃姓阿嬤的車怎麼還停放於原處，隨即上前查看，這才發現嬤孫倆倒臥車內，疑似昏厥，嚇得趕緊報警處理。警消獲報到場發現，2人已死亡多時，排除他殺可能。

▲嬤孫倆最後身影被附近監視器給拍下。（圖／記者吳世龍翻攝）