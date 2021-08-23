嬤孫車內雙亡身上出現驚人水泡　檢曝「太陽照射」高溫奪2命

記者林悅／台南報導

台南麻豆紀安國小旁，8月22日晚上7時許，驚傳一對嬤孫陳屍轎車，麻豆分局警方據報前往勘查，發現64歲黃姓阿嬤與4歲林姓孫子在車內已死亡多時，台南地檢署檢察官23日會同法醫進行相驗，死者身上均無外傷，但呈現熱衰竭所致之水泡，死因都是熱衰竭致死，全案由檢警調查處理中。

▲台南麻豆嬤孫陳屍車內命案，檢察官會同法醫相驗，查明死因係熱衰竭致死。（圖／記者吳世龍攝）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，台南麻豆嬤孫命案已相驗完畢，死者身上均無外傷，但呈現熱衰竭所致之水泡，查明2人死因都是熱衰竭致死。

據了解，死亡的64歲黃姓祖母和4歲林姓孫子，係22 日中午從台南七股前往該處「收驚」，收完驚後就離去，惟案發時報案人發現該對嬤孫的車子並未離去，經上前查看發現2人在車內都沒有反應，馬上向台南市警麻豆分局報案，並報請消防局派救護人員到場救護，但救護人員發現2人已死亡，警方馬上封鎖現場進行勘查，初步發現死者兩人身上沒有外傷，分別陳屍駕駛座和右前座，初步車內並外力侵入或燒炭或其他明顯尋短跡象，但車子已完全沒電，警方現場採證後，初步排除他殺之嫌，惟家屬也表示並無有輕生的跡象或因素，判斷非他殺也非輕生。

惟警方查處發現該車已完全沒電，是不是死者2人開冷氣在車內睡覺休息，因車子冷氣開到沒電，車子在太陽高溫照射下，2人昏睡到中暑導致到熱衰竭致死，經警方報請檢察官會同法醫相驗，檢驗結果23日出爐，查明2人死因係熱衰竭致死，據了解，家屬對死因沒有意見。

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