台南市823疫情+0　新北市確診個案台南活動足跡曝光！

▲台南市長黃偉哲指出，台南市疫情+0，並公共新北市確診個案16042，在台南市部分的疫調足跡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，823台南市疫情+0，但新北市確診個案16042，曾於8月19日上午7時自行開車南下，於新營休息站（南下）停留約10分鐘後，8時30分至下午4時於台南市1家公司執行業務，結束後即駕車返回新北市，該案為無症狀個案，為新北市個案16026之接觸者，8月22日採檢確診。

黃偉哲市長指出，該個案疫調足跡已完成，無匡列人員。今天是823砲戰的63周年，市府剛剛才跟海軍司令部簽署了合作的意向書，對於「功勳艦」中海艦的修復跟保存問題，當然軍人保家衛國，然後「功勳艦」也是立下汗馬功勞，那我們防疫也是一樣，也是保護人民生命的安全，今天沒有新的確診病例跟市民朋友報告，他是還是要請大家特別地小心注意自己的身體狀況，有任何懷疑，就趕快去快篩，快篩如果有問題，趕快再做PCR確認。

黃偉哲說，疫苗的接種，隨著覆蓋率一直慢慢地提升，但是不能夠大意，小心疫苗穿透就是病毒，即使你完整接種完兩劑疫苗，還是被病毒所穿透所感染，雖然不至於致命，雖然不會重症，但是你有可能傳給他人，有可能造成你生活上非常大的不便，就以美國加州為例，美國當然已經全國疫苗覆蓋率超過6成了，但是以加州為例，今年6月15日他們到了55％的疫苗覆蓋率，但是一旦解封之後，拿掉口罩之後病毒就到，所以現在到8月21日，加州的每日確診數達到了12700多位，所以可見防疫重點在於疫苗，也在於口罩，重點也在於社交距離跟勤洗手，所以加州後來又宣布要戴回口罩，所以這個部分很嚴重，大家注意。

另外，對於非洲豬瘟問題，人的疾病市府非常重視，但非洲豬瘟是影響到整體養豬產業，記得在兩年前我們說我們要守護我們的肉燥飯、滷肉飯，所以這個非洲豬瘟會對豬隻造成毀滅性的影響，對養豬產業也會造成毀滅性的影響，所以對於非洲豬瘟市府都非常戒慎恐懼，但是還是有無良的商人以及走私外國的豬肉製品，結果一驗驗出來就裡面有非洲豬瘟病毒，而且已經在台灣已經存在了好幾個月了，這個走私的的狀況已經有好幾個月了，市府當即配合中央農委會做非洲豬瘟的查察。



衛生局長許以霖指出COVID-19公費疫苗預約平台於23日上午10時增開高端疫苗預約接種對象，至24日18時截止，凡是8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗者，都可至平台預約接種；本次增開對象預定施打時程為8月27至29日，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾按時前往接種。



本期接種劑類為高端疫苗，如對疫苗成分有嚴重過敏反應史者，應避免接種；發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種；接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘。使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫。

許以霖局長說，台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至22日，台南市共接種707717劑次，人口涵蓋率34.6％；第二劑涵蓋率3.3％；劑次涵蓋率37.9％。

「契爾氏」超熱賣人氣商品特價！