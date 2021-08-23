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聯亞批審查片面！楊志良嗆：台灣沒資格做EUA　再譙蘇揆是王八蛋

▲▼新光醫院施打高端疫苗首日。（圖／記者林育綾攝）

▲高端疫苗開打首日。（圖／記者林育綾攝）

記者許若茵／採訪報導

今高端開打，總統與許多立委都公開接種，然而聯亞EUA卻尚未通過，昨更批政府審查標準太片面。對此，前衛生署長楊志良認為，台灣沒有資格做EUA，認為中央就是要挺高端，並痛批行政院長蘇貞昌是「王八蛋」。

聯亞疫苗EUA審查未通過，董事長王長怡昨召開記者會批政府審查標準是「片面的」，嘆讓「一支優良的疫苗，錯失保護國人的良機」。對此，楊志良說，「我是他（聯亞）的話我也要抱怨」，但也建議聯亞要持續做完三期試驗。

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楊志良指出，食藥署6月公布COVID-19疫苗審查標準，以免疫橋接方式，採用中和抗體作為替代療效指標，作為支持國產疫苗療效的佐證，隨即高端就按此規定通過EUA，認為台灣是在為高端訂做EUA。

▲▼前衛生署長楊志良。（圖／記者湯興漢攝）

▲前衛生署長楊志良。（圖／記者湯興漢攝）

楊志良說明，國際都有標準，以美國為例，核發EUA的標準應在面對緊急的公共衛生狀況時，在無其他認可、無可替代的方案下，才能經由嚴格審查核發。他也提到，美國現在因有輝瑞、嬌生等疫苗，已不再核發EUA，疫苗必須取得藥證才可施打。

「台灣今天根本沒有資格去做EUA」，楊志良解釋，疫苗取得藥證後，只要是正常依照仿單（說明書）使用，若有發生意外，藥廠需要負責，但若是政府核發EUA，出事時政府就要負責。他認為，日韓等國都有發展自己的疫苗，卻也要取得藥證，沒有EUA。

對於台灣EUA審查標準，楊志良斥，政府是先射箭再畫靶，「這整個都是笑話」，且他也提到，台灣要學韓國、印度、泰國等國取得疫苗授權代工，但台灣都沒做就要發展國產疫苗，「很明顯就是為了挺高端」。

國產高端疫苗今開打，總統蔡英文早上公開接種第一劑疫苗。楊志良在接受《Ettoday東森新媒體》採訪時指出，第二類人員施打人數膨脹一倍以上，反問記者「你相信蔡英文是第一次打疫苗嗎？」、「他從來沒有打過新冠肺炎疫苗，今天是打第一次嗎？」、「我是不知道啦」。

▲▼總統蔡英文施打高端疫苗 注射前手比OK。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文施打高端疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

楊志良說，有許多民眾也接種高端疫苗是好事，但這些民眾究竟是喜歡高端，還是沒有選擇才打高端？他以教師為例，教師不打疫苗就無法授課，「不打疫苗就沒飯吃，是政府在脅迫人民」。

楊志良指出，中央編列8400億防疫紓困預算，卻仍買不到疫苗，「我如果年輕一點，早就領導革命」。另外他也痛批，監察院日前要約談陳時中時，蘇貞昌卻稱會阻礙防疫，開嗆「蘇貞昌是王八蛋」，他認為，行政院要受監察院監督，「綠委可以這麼說，楊志良可以這麼說，誰都可以這麼說，只有行政院長不能說這句話」。

▲蘇貞昌挨批王八蛋。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌挨批王八蛋。（圖／行政院提供）

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