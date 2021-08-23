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高端再加開！20萬人「今起開放預約」　最快27日可接種

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,老年人,老人家,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗今日開放施打。（圖／記者李毓康攝）

記者許若茵／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中日前宣布，高端疫苗加開預約，對象為16日重啟系統登記選擇高端的20萬人，今起民眾就可以上網預約，最快27日就能接種高端疫苗！

第六輪疫苗首度提供國產高端疫苗，今起開放施打，稍早總統蔡英文也已接種第一劑。根據指揮中心統計，截至21日總結算，僅有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。

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▲▼總統蔡英文施打高端疫苗 注射前手比OK。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文施打高端疫苗，注射前手比OK。（圖／記者屠惠剛攝）

然而以第六輪提供61.4萬劑疫苗估算，疫苗還有剩餘，且還有部分疫苗正在檢驗封緘中，指揮中心決定再次加開預約。陳時中21日宣布，「COVID-19公費疫苗預約平台」今上午10時至8月24日下午6時止，增加開放8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗之民眾進行預約。

▲▼新增或改選登記高端疫苗民眾預約。（圖／指揮中心提供）

▲高端疫苗加開預約施打。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，符合資格民眾預計有20萬人。針對高端疫苗檢驗封緘進度，陳時中坦言，有20幾萬還沒完成，當然如果無法通過，後面的人就抱歉，這是有把握到的量作為基準。

指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象預定於8月27日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

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▲民眾在台北田徑場接種高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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