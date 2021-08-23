高端再加開！20萬人「今起開放預約」　最快27日可接種

▲高端疫苗今日開放施打。（圖／記者李毓康攝）

記者許若茵／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中日前宣布，高端疫苗加開預約，對象為16日重啟系統登記選擇高端的20萬人，今起民眾就可以上網預約，最快27日就能接種高端疫苗！

第六輪疫苗首度提供國產高端疫苗，今起開放施打，稍早總統蔡英文也已接種第一劑。根據指揮中心統計，截至21日總結算，僅有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。

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▲總統蔡英文施打高端疫苗，注射前手比OK。（圖／記者屠惠剛攝）

然而以第六輪提供61.4萬劑疫苗估算，疫苗還有剩餘，且還有部分疫苗正在檢驗封緘中，指揮中心決定再次加開預約。陳時中21日宣布，「COVID-19公費疫苗預約平台」今上午10時至8月24日下午6時止，增加開放8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗之民眾進行預約。

▲高端疫苗加開預約施打。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，符合資格民眾預計有20萬人。針對高端疫苗檢驗封緘進度，陳時中坦言，有20幾萬還沒完成，當然如果無法通過，後面的人就抱歉，這是有把握到的量作為基準。

指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象預定於8月27日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

▲民眾在台北田徑場接種高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）