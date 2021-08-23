疫情降級要實體開學了！防疫隔板成搶手貨　新北議員籌3萬2千份

▲新北市議員陳明義號召地方企業、愛心宮廟，捐贈3萬2000份防疫隔板給學校 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新冠肺炎疫情目前仍維持二級警戒，全國各級學校也為了9月初的開學，準備防疫應變措施，由於各地方政府要求學校自備防疫隔板，新北市教育局也編列預算給校方，但根本僧多粥少，還有廠商趁機哄抬隔板價格，新北市議員號召地方企業贊助3萬2000份，趕在開學前夕，讓學生安心上學。

▼9月開學在即，學校缺少防疫隔板 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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新北市議員陳明義表示，9月各級學校開學在即，地方政府要求學校自備防疫隔板，但教育局編列的預算根本不夠，許多廠商更趁機哄抬價錢，還有中盤商直接開車到工廠搶貨，仿間一片價格高達250元，更不見得有通過標準局檢驗合格。

有鑑於此，為了籌措資金，陳議員拜訪新北市五股、泰山、林口愛心宮廟及在地企業，更找到隔板製造商，願意維持原本價格，還自行吸收部分成本，趕在開學前夕製造，目前3萬2000份防疫隔板，已經陸續送到五股、泰山、林口各級國、高中小與幼兒園，解了學校的燃眉之急，更讓學生們能安心地開學。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼3萬2000份防疫隔板陸續送到五股、泰山、林口區各級學校 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼新北市議員陳明義號召地方企業、愛心宮廟，捐贈3萬2000份防疫隔板給學校 。（圖／記者陳以昇翻攝）