澎湖縣前民政處長成萬貫詐領議員助理費　重判10年半定讞

▲澎湖縣前民政處長成萬貫，擔任議員期間內貪污，遭判刑定讞。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

澎湖縣政府前民政處長成萬貫擔任縣議員期間，利用父親、弟媳及親家等名義詐領助理費829萬餘元，一審重判12年，二審因他坦承犯行，減輕改判10年6月、褫奪公權4年。全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。

判決指出，成萬貫在民政處長前原本為縣議員，自2010年底起連續擔任澎湖縣2屆議員，而依議會相關法令，議員每人得聘用公費助理2人至4人，公費助理補助費用月薪最高可達8萬元，相關費用由議會編列經費支應，並得比照軍公教人員年終工作獎金酌給春節慰勞金。

而成萬貫明知自己的親戚均未擔任助理職務，卻以父親成淵節、親家李秋兩、以及弟媳成高宇萍等人名義，，利用職務詐取助理費用，並使公務員登載不實文書。成萬貫卸任助理後，獲聘擔任民政處長，但檢調單位查獲他詐領助理費，2019年10月間發動搜索行動，並聲請羈押獲准；成萬貫直到今年過年前，才獲得100萬元交保候傳。

全案經由檢方提起公訴後，一審法院審理時，成萬貫否認犯罪，但一審法院根據客觀證據，認定成萬貫有罪，重判有期徒刑12年，其餘提供印章、帳戶的親戚，也分別遭判刑1年2月到1年10月不等刑期。成萬貫父親成淵節一審遭判刑後過世，全案上訴第二審高雄高分院審理。

二審高雄高分院審理時，成萬貫改坦承犯行，法院計算後，認定成萬貫在擔任第17屆議員期間詐領助理薪資等共458萬0562元，於第18屆議員期間詐領助理薪資等共371萬3741元， 合計詐領829萬4303元。二審撤銷原判決，改判成萬貫有期徒刑10年6月、褫奪公權4年。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。