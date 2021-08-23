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鐵工摩鐵銷魂後勒殺應召女　稱願「無上限賠償」二審判無期徒刑

▲▼摩鐵銷魂後勒殺應召女的百公斤級鐵工林岳靖。（圖／記者吳銘峯攝）

▲摩鐵銷魂後勒殺應召女的百公斤級鐵工林岳靖。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中市體重達百公斤的鐵工林岳靖，去年2月間與熟識的林姓應召女相約在新竹摩鐵性交易，但林男疑似在女子手機中發現對方叫別人老公，醋勁大發，勒殺林女後，再棄屍桃園山區。一審法院重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審於23日宣判，駁回上訴，仍判處無期徒刑。林男還押時，對記者說願意賠償被害人，金額「無上限」。

本案因去年2月間，林姓女子的女兒報案，警方過濾林女的通聯記錄後，發現林女到新竹某汽車旅館內，之後就全無音訊。經過追查後，鎖定台中駕車北上的林姓男子涉有重嫌，第二天就在林男駕車南下雲林躲避時，將他逮捕到案。警方突破林男心防，並在桃園市復興區山區的羅馬公路邊坡上，尋獲被裝進黑色垃圾袋中的林女屍體。

林男在警方訊問時，供稱雙方是情侶，因自己在林女身上花了200萬元，突然察覺林女出軌，才憤而雙手掐住林女脖子；又擔心她裝死，再帶到摩鐵房內的浴缸中，放水溺死林女。檢方因此依照「殺人罪」嫌，對林男提起公訴。

一審新竹地院審理時，林男供詞反覆。一審法院調查，發現林男經常找應召女共度春宵，林女也是林男經常尋訪的應召女；另外當時林男在警方訊問時，一開始說自己是林女的「追求者」，後來又改口說雙方是情侶，但根據雙方通聯紀錄，一審法院認為2人並非情侶關係，僅為單純的性交易。

故此，一審法院認定林男供稱在死者身上花費200萬、察覺對方出軌等等殺人理由，全然不合理，動機無法釐清。考量林男犯罪手段殘酷無情、罔顧人性，致人於死意圖明顯，犯後更冷靜在摩鐵中正常用餐退房，還刪除手機內相關紀錄，以及躲避高速公路產生ETC的通行紀錄以逃避警方查緝，顯見犯後相當冷靜、沉著，因此一審重判無期徒刑、褫奪公權終身。

全案再上訴，高等法院二審於23日宣判，仍將林男判處無期徒刑、褫奪公權終身。林男還押時，記者詢問他是否願意賠償被害人，他回答：「有。」再進一步詢問賠償金額，林男竟說：「無上限。」

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