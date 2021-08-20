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「尿布砸臉」女醫批前夫「媽寶」再勝訴　讚：比考上醫學系還高興

▲▼眼科醫師黃宥嘉被前夫陳文彥控告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲眼科醫師黃宥嘉被前夫陳文彥控告妨害名譽，官司再勝訴。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

美女眼科醫師黃宥嘉，多年前嫁給小開陳文彥，當起陳由豪家族媳婦，但2人最後離婚收場，還鬧出難看的「尿布砸臉」事件。黃宥嘉多次在節目上說前夫是「媽寶」，前夫不滿，提告妨害名譽，但台北地檢署不起訴；前夫再議，高檢署仍駁回確定。黃宥嘉得知官司再勝訴，大讚「比考上醫學系還高興！」

黃宥嘉2011年嫁給陳文彥後2年，就為了黃女喜宴時配戴的珍珠耳環等珠寶是不是贈禮，和陳文彥、婆婆鬧翻，夫妻倆2017年協議離婚，雙方仍互控多起民刑事官司，先前黃在2018年7月，在節目《新聞挖挖挖》說，前夫曾經從駕駛座上，把iPhone的盒子丟過來(副駕駛座)，被控妨害名譽，北檢已經處分不起訴。

至於這次陳文彥提告部分，乃黃宥嘉2020年在另個節目《今天大小事》中，說陳文彥是「媽寶」、「我前夫就拿著一個包著有著有嬰兒的尿尿還是大便的尿布，她就用過的撿起來，把它丟到我的臉上。」另外黃宥嘉也說安胎期間每個月只拿到陳家的2萬元，稱「原來我只值2萬塊錢」。陳文彥提告公然侮辱、妨害名譽。

台北地檢署偵辦後，認為黃女因陳男處理婆媳糾紛的方式，係依照個人價值判斷，主觀評論陳男是「媽寶」，也不算是與事實毫無關係的抽象謾罵，縱使讓陳男感到不快，也沒逾越「合理評論原則」的範疇；加上黃女在節目中說要求她不要去醫院上班，願意月付2萬元的人是婆婆，這段談話並沒有提到陳男。故此，北檢做出不起訴處分。

陳文彥不滿，向高等檢察署提出再議，但高檢署認為全案調查已臻完備，北檢不起訴處分無不合理之處，故駁回陳文彥的再議。對於官司二連勝，黃宥嘉對媒體表示：「今天的我比當年考上醫學系還高興！前夫做那樣的事不檢討無所謂，在網路上抹黑我，我因為要工作、要照顧小孩也懶得理，也無力，但他想去法院自證清白，現在反被法院認證了！」

▼ 眼科醫師黃宥嘉批評為「媽寶」的前夫陳文彥 。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 眼科醫師黃宥嘉前夫陳文彥 。（圖／記者劉昌松攝）

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