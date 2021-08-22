善用「安、靜、能、繫、望」五字訣　黃偉哲：防疫也要保持心理健康

▲台南市長黃偉哲市長提醒市民朋友，透過「安、靜、能、繫、望」五字訣調適心情，以保持平靜、理性的態度對抗疫情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南疫情56天+0，COVID-19公費疫苗預約平台將於8月23日上午10時增開高端疫苗預約接種對象，至8月24日18時截止；凡是8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗者，並於8月21日12時進行意願登記結算，都可至平台預約接種。

黃偉哲市長說，8月22日是中元節，不能說跟人家講中元節快樂，但是我們很希望中元節的時候大家都能夠平平安安，那平安就是要做好防疫，平安就是要做好工安，今天在台南市有幾件工安的事件，有幾個人在工作的時候從工作井上掉下來受傷送醫，那麼也有發生火災，感謝消防隊人員積極去搶救。

中央流行疫情指揮中心所公告的，今天全台灣有6例，那分別是台北3例，然後桃園1例，新北1例，還有雲林1例，台南疫情+0，但表示說像隔壁的縣市已經很多天是加0了，但是一旦發生染疫的人或是他們的縣民或他們的市民去到其他的地方，然後就可能染疫了，所以染疫回到他們的地方就變成本土案例，就變成疫情，所以特別呼籲市民朋友們去外地的時候，回來如果不舒服的時候，就疑似感冒症狀或呼吸道症狀的時候，就一定要趕快去做快篩，去買個居家快篩，那能夠求得平安，也保護自己、保護家人。

黃偉哲說，台南市應該是56天+0，但是+0是有點脆弱的，如果去到別的地方回來，去別的地方被感染了，回到家又感染給家人，那這個疫情就傳開了，所以還是希望自己能夠多注意多小心，這樣子才能保護安全。像台南市的長照機構、台南市的醫院都自我保護得很好，防疫的規格紅線都踩得很緊，就防得很緊，不會讓人家越過紅線，所以目前為止都沒有醫院也沒有長照機構被疫情突破，但是這個情形也要特別特別地小心，所以要去探病、要陪病，尤其中央流行疫情指揮中心對這個規定已經有一些開放，但是還是呼籲醫療院所也好、長照機構也好，要特別特別地小心。

衛生局長許以霖說，這次施打時程為8月27至29日，並視疫苗供應期程調整接種場次。不便上網預約接種之民眾，也可攜帶健保卡前往區公所及戶政事務所，或至特定藥局、衛生所、四大超商機台進行預約接種。COVID-19公費疫苗預約平台網址： https://1922.gov.tw/vas/ 。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業至21日，台南市共接種707191劑次，人口涵蓋率34.6％；第二劑涵蓋率3.3％；劑次涵蓋率37.8％。

黃偉哲市長提醒市民朋友，透過「安、靜、能、繫、望」五字訣調適心情，以保持平靜、理性的態度對抗疫情。「安」是促進安全；無論居家或隔離，戴口罩、勤洗手，監測自身健康，保護自己也保護別人。「靜」代表平靜鎮定，深呼吸、放鬆、休息、睡眠，調適情緒與正面思考。「能」是指提升效能感，即便是在隔離的環境，滑滑手機、看看書、做做運動甚至寫下心得與日記，安排作息適當轉移，找回自我控制感。

「繫」是指促進聯繫，隔離不代表與外界失去聯繫，被隔離的民眾仍可利用現在網路與電子媒體的方便，留心各種關於疫情的訊息，利用視訊與電話，維持與外界的溝通，會覺得自己並不孤單、並不是被放棄，也得到紓解與支持。「望」則是灌注希望，保持正向的希望，不要只注意負面的資訊與報導，相信自己與醫療人員，自我勉勵打氣，不要放棄希望。

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