人類感染後「死亡率100%」　陳吉仲揭154隻走私貓最大風險

▲海巡署查獲走私貓咪，全被擠在62個籠子裡面。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者許展溢／台北報導

高雄海巡20日查獲154隻走私貓，防檢局昨天下午將貓咪全數安樂死，引發各界熱議，不少人罵聲不斷，農委會主委陳吉仲則強調，狂犬病是人畜共通傳染病，「人類感染後死亡率百分之百」，對譴責跟批評，全由個人負責和承擔。

陳吉仲表示，由於包括貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，而狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且來路不明的動植物輸入，也有衝擊本地生態環境的高度風險，稍有不慎就可能造成國民健康、國內寵物、野生動物、經濟動物的重大損害，因此對於走私動植物，法律採取最高規格的檢疫措施。

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▲陳吉仲強調，這件事自己全負責承擔。（圖／記者屠惠剛攝）



此次事件有許多討論及批評，陳吉仲說，自己是負責國內所有動植物防疫工作的指揮官，此事任何批評和譴責皆由我個人負責和承擔。

陳吉仲接著指出，對於圖謀一己私利，罔顧國人及動物安全，走私大量貓隻的涉案漁船人等，應依法受到最嚴厲的制裁，同時也要給予最嚴厲的譴責，將從重吊銷涉案漁船的漁業執照、船長執業證書及船員手冊，將犯下如此可惡罪行的一干人等逐出漁業界。

最後陳吉仲建議修改「懲治走私條例」，加重走私動植物的刑責，並將強制規定國內寵物販售均須出具來源證明，以及鼓勵領養代替購買，防堵有利可圖的走私行為，杜絕不法再度發生。

▲最後陳吉仲建議修改「懲治走私條例」，加重走私動植物的刑責。（圖／記者邱中岳翻攝）