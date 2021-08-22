麻豆區永安宮抽水站成功抵禦今年豪雨　黃偉哲治水有成受肯定

▲台南市麻豆區埤頭里永安宮抽水站工程，於今年豪雨發揮良好防洪功效，讓永安宮周邊社區不再淹水，受到在地里民讚許與肯定，台南市長黃偉哲上午前往視察受鄉親肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區埤頭里永安宮抽水站工程，於今年豪雨發揮良好防洪功效，讓永安宮周邊社區不再淹水，受到在地里民讚許與肯定，台南市長黃偉哲22日上午前往視察，表示未來台南市政府將加速辦理當地治水工程，以利發揮更好的防洪效能。





黃偉哲說，自己接棒市政以來，期許團隊治水要讓人民有感，未來將在麻豆小埤里、苓子林等地增設新的水利設施，長期規劃之外，在今年汛期期間應急措施更要先做好，除了優先保護人民不受淹水之苦，也要保護農民的經濟作物，不能讓農民努力的心血毀於大水。





麻豆區埤頭里長李開通表示，埤頭里是台南市的易淹水地區，近年來在市府團隊整治下，積極設立抽水站、安置抽水機，並對埤頭排水堤防加高及水道疏浚等，里民都看在眼裡，也因治水的工程發揮功效，埤頭里淹水情況改善不少。



水利局表示針對埤頭排水集水區治水防洪預算，已累計投入合計13億4625萬元治水預算，其中包含自黃市長上任以來積極爭取的5億5175萬元。





位於埤頭排水左岸之永安宮社區，集水面積達約24公頃，計畫流量達到6.28CMS，而原永安宮抽水量僅2.8CMS（6台0.3CMS移動式抽水機及2台0.5CMS沉水式抽水機），抽水量嚴重不足。

為提升集水區抽排量，台南市政府於前瞻基礎建設計畫爭取新建抽水站經費計3000萬元，計畫於既有抽水平台採設置3台2CMS抽水站，搭配原有2台0.5CMS沉水式抽水機組，總抽排水量提升至7CMS，經水利局積極趕辦，於今年6月啟動抽水作業，且發揮良好防洪功效，大幅降低社區積淹水情形。22日視察行程，市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍也到場關心與了解。



水利局也說明，為了讓治水防洪工程更加親民，工程案內納入彩繪工項，搭配在地民俗特色及柚子作物，有別於一般硬梆梆的鐵皮機房，讓水利設施增添活力美觀之視覺效果。

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