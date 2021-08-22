黃偉哲視察下營大溪橋改建　盼完善排水效能提供民眾安全環境便利交通

▲為改善下營排水出口段銜接麻豆排水位置在汛期時容易溢流致災的問題，市府工務局投入1億4200萬元辦理下營大溪橋改建工程，黃偉哲前往視察工程進度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲重視南北平衡發展，更注重水患治理，為改善下營排水出口段銜接麻豆排水位置在汛期時容易溢流致災，工務局投入1億4200萬元辦理下營大溪橋改建工程，可望提前至今年11月中完工，黃偉哲22日前往視察工程進度，務求確實改善通水斷面，避免發生水患，並早日完工，提供民眾便利的交通環境。



黃偉哲表示，感謝工程單位努力，讓施工有機會提早完工，以提供民眾便利的交通服務及改善排水效能，同時也會請水利局同步進行排水整治，如閘門、大型抽水機、抽水站等設置改善，以期在下次汛期前做好防洪部署。



工務局長蘇金安指出，下營大溪橋原約為36公尺長，形成麻豆排水的緊縮段，本次改建拓寬為63公尺長，將可讓排水順暢不受阻礙，這是改善的最大亮點。



工務局表示，原大溪橋結構體雖尚良好，但大溪橋鄰近的上游端玄武橋已於2018年3月完成改建，下游處的黑橋也於去年9月完工通車，而位於兩橋中間的大溪橋所處位置則形成瓶頸嚴重影響排水，為避免汛期時可能因宣洩不及而溢流至附近農田與住家，因此在地方立委協助下，工務局積極向中央爭取前瞻計畫經費1億4200萬元(水利署補助1億1340萬，工務局自籌2860萬)辦理下營區大溪橋改建，讓通水斷面獲得良好改善，提升防洪標準為 10 年重現期距的洪峰流量，以保障民眾生命財產安全。



工務局進一步說明，下營區中山路為下營市區聯接中營社區最主要的聯絡道路，該路段跨越麻豆大排的大溪橋，因原橋梁跨距不足且梁底過低，不符合該地區河道治理計畫的通水斷面，故辦理改建為雙跨I型鋼梁橋，長度由原來的36.3公尺加長至63公尺，寬度維持13公尺，梁底由原來4.24公尺抬高為4.86公尺。



大溪橋改建工程於去年10月20日進場施工，原預計今年12月完工，現在可望提前至11月中，以提供往來用路人平穩及安全的交通環境，並達到防範水患的目的。



同時，水利局進行下營排水整治，採取對策包括：1、北頂中排支流設置防洪閘門；2、加強下營排水左岸低地聚落防護；3、在地滯洪，配合大埤中排一、下營出口閘門之操作，預計可蓄積約162萬立方公尺逕流量。目前水利局已投入總經費1億3600萬元辦理大溪橋及北頂閘門整建，後續將再爭取前瞻治水預算改善下營淹水問題。



今日視察，包括工務局長蘇金安、民政局長姜淋煌、下營區長李宗翰及市議員陳秋宏、吳通龍、尤榮智與在地里長等到場關心。

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