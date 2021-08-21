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台南中元普渡防疫指引說明　黃偉哲呼籲「以功代金」善待環境

▲台南市民政局長姜淋煌再次說明宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引，提醒民眾拜拜勿忘相關防疫守則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市民政局長姜淋煌再次說明宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引，提醒民眾拜拜勿忘相關防疫守則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於22日為農曆七月十五中元節，台南市民政局長姜淋煌再次說明宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引，提醒民眾拜拜勿忘相關防疫守則，一切以安全為先。

市長黃偉哲表示，中元節即將到來，請市民除了遵守普渡時的防疫措施，也要注意水域安全，一切以安全為重。另外也希望民眾可以參考「以功代金」的方式，捐款給廟宇或慈善團體，取代購買紙錢，保護環境更可以回饋社會。

民政局表示，明日就是中元節，再次提醒下週二8月24日以後才放寬至室內80人、室外300人的規定，所以目前這兩天舉行普渡活動還是依照原有規定：保持室内1.5公尺、室外1公尺安全距離，室内50人、室外100人。

普渡場地應規劃動線，採單一出入口，派員管制落實實聯制、量體溫、戴口罩、專人定時消毒等措施。另外，也建議民眾祭品使用線上代購，如要分送則由工作人員代為發放或直接送至家戶；民眾自行領回祭品則要分梯次進行，避免人流聚集。台南市提報中元普渡防疫計畫寺廟共計15間，各區公所派員依上開規定實地稽查。

▲台南市民政局長姜淋煌再次說明宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引，提醒民眾拜拜勿忘相關防疫守則。（圖／記者林悅翻攝，下同）

納骨塔平日可開放民眾入內祭拜、辦理業務，請民眾配合「全程戴口罩、量測體溫及實聯制登記」並禁止飲食。各公立納骨塔自行辦理中元祭祀不開放民眾參加，請市民勿返鄉參與中元法會。

民政局提醒民眾，普渡後不得有福宴、平安宴等聯誼性質餐會，黃偉哲呼籲「以功代金」方式取代燃燒紙錢，既助人為善也能善待環境。

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