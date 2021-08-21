全國防疫二級警戒延至9月6日　黃偉哲籲落實防疫避免造成疫情破口

▲全國防疫二級警戒維持至9月6日，市長黃偉哲表示，二級警戒沒有降低，大家仍要落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國21日新增2例COVID-19本土個案，台南疫情+0，全國防疫二級警戒維持至9月6日，市長黃偉哲表示，二級警戒沒有降低，大家仍要落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施，避免感染COVID-19及造成擴散。

台南市長黃偉哲說，中央流行疫情指揮中心所宣告的二級警戒到9月6日，正好是農曆七月最後一天，所以大家農曆七月過了以後，二級警戒應該就看能不能再降級。另外，二級警戒現在是沒有降級，台南市遵照中央防疫指引，但是一些開放的場域，像海泳，台南市已經準備好了一些相關的措施，之前也宣布了，至於二級警戒室內開放80人，先前三級是室內5人，後來二級變成50人，現在二級變成80人，室外從100人變成300人，所以說有一些室外活動可以有條件開放，開放的時候大家還是要很注意自己的防疫措施，戴口罩、社交距離、勤洗手。

衛生局長許以霖進一步指出，對於全國維持防疫二級警戒至9月6日，外出仍須全程佩戴口罩，落實實聯制、保持社交安全距離，人流控管仍維持室內1.5公尺、室外1公尺，集會活動人數上限則放寬為室內80人、室外300人，並開放K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳、浮潛等水域活動。

此外，餐飲方面開放同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜，醫院探病則開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房、身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上之探病，但每日固定1個探病時段，每名住院病患每次至多2名訪客為原則。

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，共接種70萬5010劑次，疫苗劑次涵蓋率達37.7％；另COVID-19公費疫苗預約平台第6期預約於20日中午12時截止，台南市計有67510人預約接種高端疫苗。

衛生局長許以霖表示，21日中央流行疫情指揮中心宣布在8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記高端疫苗的民眾，可於8月23日上午10時至8月24日下午6時間進行預約，並將於8月27日至29日施打疫苗，希望大家踴躍預約接種。

市長黃偉哲表示，基本上大家仍要小心防疫，有些場域即便開放也是有條件開放，大家仍須遵守相關防疫措施，保護自己也保護他人健康，尤其參與水域活動要注意安全。

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