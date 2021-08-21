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32觀光工廠16家重營運　桃園補助團客！加碼振興券助復甦

▲桃園市長鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，了解業者防疫與振興情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，了解業者防疫與振興情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，桃園市長鄭文燦21日前往視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠後表示，服務業是疫情海嘯第一排，市府將對準焦點推動振興政策，包括觀光旅遊、商圈、市場、夜市與餐飲業，其中觀光工廠是桃園特色，從7月降為二級警戒以來，全市32家光觀工廠已有16家恢復營運，市府將逐步推動振興政策，協助觀光工廠產業復甦、恢復人潮。

▲桃園市長鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，業者在防疫方面落實中央防疫各項規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，業者在防疫方面落實中央防疫各項規範。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，今年初受到部桃群聚事件影響，市府推出「部桃疫後振興計畫」，總共推出1萬份「桃園樂遊券」，結果吸引全台逾114萬人登記，民眾反應相當熱烈，網路聲量已打響桃園觀光工廠知名度。市府後續將推出兩項政策，包括「觀光工廠玩透透─團客導入」，每團補貼5000元，預計補貼300團，希望帶動人潮；另一項則為「振興券加碼，超值2倍購」，由觀光工廠推出持中央發放振興券前往觀光工廠消費，可享2倍超值優惠。

▲桃園市長鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，業者在廠區內落實消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，業者在廠區內落實消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，目前市府推出「桃園好市券」將繼續推出第二與第三期，第三期將搭配中央振興券，200元振興券可換成400元，每張面額100元，把金額放大，面額變小，變得更好用。藉此提振桃園觀光旅遊業、提升民眾消費意願。

此外，數位振興券部分，市府將與悠遊卡、一卡通、市民卡聯名卡的第一銀行等單位合作，採取消費5000元贈1000元方式，鼓勵民眾消費，預計8月到10月振興期會逐漸加溫，應該可帶動服務業復甦發展。

▲桃園市長鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，會後與業者合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦21日視察龍潭區手信霧隱城觀光工廠，會後與業者合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市觀光工廠協會理事長溫錦儀說，非常感謝市府對觀光工廠支持，未來將積極協助疫後振興，提出各種方案協助觀光工廠，觀光工廠也將努力吸引全台觀光客來桃園，希望能拚出業績。

經發局長郭裕信強調，手信霧隱城觀光工廠配合中央與市府相關防疫作為，出入口宣導民眾戴口罩、實聯制、設置防疫告示牌與酒精消毒、增加廠區環境消毒頻率、DIY座位區保持社交安全距離等作為。以高規格防疫標準，打造安全、乾淨、舒適的場域，歡迎市民朋友踴躍前來參觀體驗。

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