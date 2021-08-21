我太太要生了！他狂拍車窗求助　警鳴笛開道180秒到醫院

▲桃園市龜山警分局員警20日上午值勤途中，林姓男子拍打警車車窗告知妻子即將臨盆，員警立即開啟警報器協助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山警分局員警20日上午執勤途中，行經桃園區中山路等紅綠燈時，突有林姓男子上前拍打車窗急喊「我太太快生了，可否幫忙開道？」員警二話不說立即開啟警報器開道，沿途所有車輛都主動避開，僅僅6分鐘抵達聖保祿醫院，醫護人員接手即將臨盆的孕妻，順利幫忙接生，所幸母女均安，林男對員警熱心協助，感激再三。

龜山警分局龜山派出所員警陳俊諺20日上午9時許前往中壢區偵查刑案，行經桃園區中山路等紅綠燈時，30歲的林姓男子突然上前拍打車窗，急喊「我太太快生了，可否幫忙開道？」並表示要前往桃園區聖保祿醫院待產。

▲桃園市龜山警分局員警20日上午值勤途中協助林姓男子與即將臨盆妻子開道，6分鐘順利抵達醫院並由醫護人員接手生產。（圖／記者沈繼昌翻攝）



由於正值上班尖峰，省道道車流量相當大，陳員研判若通知救護車到場，恐耽誤就醫時間，考量孕婦與胎兒安全，立即導航操尋找捷徑與聯絡醫院待命，開啟巡邏車警示燈與警報器協助開道，帶領林姓夫妻一路前往聖保祿醫院，原本約需半小時車程，結果僅花費6分鐘即趕到醫院，隨即由醫護人員接手送入產房接生，還好林妻順利產下健康女嬰，林男對員警陳俊諺及時援助，心存感激。

▲桃園市龜山警分局龜山派出所所長馮理澤（右）對員警陳俊諺（左）協助孕婦開道赴醫待產，豎起大拇指稱讚。（圖／記者沈繼昌翻攝）



龜山派出所所長馮理澤指出，警察工作首重人民安全、治安與交通，保護民眾安全更是首要，陳員執勤時協助產婦開道順利送醫，足堪表率。

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