5倍券桃園加碼7大活動　吃喝玩樂獎勵一次曝

▲桃園市長鄭文燦18日主持市政會議時表示，桃園不僅配合中央振興政策，還加碼推出「6+1」桃園振興暖身計畫，協助在地企業盡快復甦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央推出5倍券等振興紓困政策，桃園市長鄭文燦18表示，桃園市不僅配合中央振興政策，還加碼推出「6+1」桃園振興暖身計畫，包括經發局、文化局、桃捷公司、農業局、觀旅局、交通局與資科局等單位，透過各項加碼優惠活動，協助在疫情期間遭受衝擊桃園地方產業盡快復甦，以發揮振興最大效益。

鄭文燦指出，經發局預計9月上旬推出「你吃飯，我買單」振興方案，市民只要在桃園餐飲消費發票登錄官網，即可參加抽獎活動，幸運中獎者，市府將以轉帳方式，贈送登錄的發票金額，也就是那一餐由市府買單，單筆獎金上限為2000元，週週抽獎，總獎金100萬元，送完為止。

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▲桃園市政府18日上午召開市政會議討論桃園振興暖身計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文化局規劃在中央推出5倍振興券後，加碼推出「桃園挺文創、送你看電影」及「桃園挺文創、送你抵用券」2大振興方案。民眾可持振興券跨館在桃園市7大藝文場館（桃園77藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、馬祖新村、木藝生態博物館、桃園展演中心），消費累計滿800元後在線上登錄，可免費兌換隨機影城電影票1張，文化局將提供2100張7大影城電影票，數量有限換完為止。「桃園挺文創、送你抵用券」邀請民眾持振興券在桃園市7大藝文場館消費滿額200元，可兌換該場館消費抵用券100元，限定該場館內折抵使用。

桃捷公司配合5倍振興券使用期間，推出「桃捷挺振興、送你一日票、點數加倍送」優惠活動，包括新購或續購定期票民眾，贈送一日票，369定期票贈送1張、100及120天定期票贈送2張，會員點數加倍送；新購或續購回數票的民眾，可享買10次送3次，77折優惠。

此外，農業局與教育局合作辦理「110年度戶外食農教育活動計畫」，全年度預算2000萬元，鼓勵桃市公私立幼兒園、各級國中小學校外教學行程，至少包括1處休閒農場或農場，搭配觀光工廠或環境教育場域，每班級補助30人、上限1萬5000元，各級學校可先申請，市府配合中央開放戶外教學時間，再規劃出團期程。

鄭文燦還提及，桃園觀光旅遊振興暖身計畫項目有補助旅行業者的「相揪來桃園－團體旅遊補助」方案，團體旅客到桃園進行2天1夜行程，補助旅行社每位旅客700元，預計提供1萬5000個名額，8月16日已開始受理旅行團出團申請，第一團已於18日出團，目前已超過100團申請。相關補助獲獎旅行業「桃園金牌好遊－優質遊程徵選」活動，活動官網（網址：https://tinyl.io/4cLq）已於今日上線，8月23日開放旅行業者投件報名。

鄭文燦說，補助自由行旅客的「加倍愛桃園－景點買1送1」計畫，已有小人國、Xpark、龍潭大池水岸遊憩、石門水庫遊艇、埔心牧場、太平洋自行車博物館、霧隱城等業者參與合作；另外，交通局預計10月1日開賣大溪復興交通觀光一日遊套票，使用振興券購買即享買一送一優惠，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具遊玩，以擴大振興經濟效益。

▲桃園市政府18日上午召開市政會議討論桃園振興暖身計畫，經發局長郭裕信說明「你吃飯，我買單」振興方案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也說明，交通觀光套票優惠內容包括「一日不限次數搭乘公車」，由雙北市或桃園出發民眾，可無限次數搭乘捷順交通710路公車與桃園客運大溪站發車的19條公車路線，搭配熱門景點推出「烏客麗麗」200元、「典嘗干味」235元、「茶香時光」319元3款套票，以市價4折價格，另贈送小烏來天空步道、新溪口吊橋或大溪老茶廠門票。並建立專屬服務網站，提供套票資訊、公車路線及班表、店家營運資料、服務據點查詢、觀光景點介紹等訊息，規劃在實體店面與旅遊網站兩通路販售套票。

鄭文燦最後強調，桃園還規劃「數位桃園plus1000」電支電票合作案，可結合市民卡與綁定數位振興券，搭配悠遊卡、一卡通、第一銀行信用卡等三大數位支付方案，在桃園消費滿5000元，有機會拿到桃園加碼金額超過1000元，詳細事項將待中央數位振興方案公布後確認後實施。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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