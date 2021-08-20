義美首設庇護工場　鄭文燦：買中秋禮盒「給身障朋友最大鼓勵」

▲鄭文燦市長與員工一起動手DIY製作鳳梨酥禮盒。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局與義美食品合作，在甫落成的勞工教育大樓設立義美第一家庇護工場，於秋節前夕應景推出多款庇護工場精製的中秋糕餅禮盒，市長鄭文燦20日前往，與員工一起DIY製作鳳梨酥禮盒，並呼籲大家踴躍購買支持，就是給予身障朋友最大鼓勵。

鄭市長指出，庇護工場屬於庇護性就業，市府重視身心障礙者就業，逐年輔導設立庇護工場並協助產品推廣，目前桃園規劃有15家庇護工場，庇護員工人數達143人，包括食品烘焙、零售、汽車美容、蔬菜植耕、洗衣、印刷等服務類，提供友善就業環境，也非常用心經營。

▲感謝並表揚桃園市圓夢愛心關懷協會，大力採購庇護商品。（圖／新聞處提供）



同時，市府也持續運用社會住宅一樓等公有廳舍，籌設庇護工場，讓社宅居民實踐社區共享，並朝向20家庇護工場的目標邁進。鄭市長提到，義美食品創立於1934年，作為本土食品大廠，不僅照顧在地農民，採購許多在地食材，發展在地有機產品，更長年超額進用身心障礙者，展現企業社會責任，今日桃園「義美庇護工場」成立，進用15名員工，未來訓練成熟後，可至義美企業單位工作。

目前桃園勞工教育大樓由就業服務處進駐，正舉辦「一鹿典藏機關檔案特展」，展出組織沿革、就業服務、職能培力及安心就業等各檔案的歷史軌跡。勞動局長吳宏國感謝並表揚桃園市圓夢愛心關懷協會，大力採購庇護商品，及桃園市7家庇護工場為身心障礙者就業的努力付出。今年桃園庇護工場除了中秋節月餅禮盒促銷外，另有多項優惠活動提供市民朋友選擇，歡迎市民朋友踴躍前往各庇護工場消費。

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