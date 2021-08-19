桃園新工處人員洩密　將1999檢舉個資上傳Line群組

▲桃市府新工處李姓臨時人員去年9月間處理業務時，竟將檢舉人個資與檢舉內容曝光。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府新建工程處李姓臨時人員去年9月間接獲檢舉案，明知規定不能透露檢舉者個資與來源等內容，竟將檢舉內容複製貼上LINE群組，該群組有20餘人均可閱覽，導致檢舉者內容曝光，事後遭廉政署查獲移送桃檢偵辦；檢方審酌李女已涉及洩密，但審酌其無前科且坦承犯行認錯，予以緩起訴1年，並命其向公庫支付3萬元。

據廉檢署調查，27歲的李姓女子在桃市府新工處土木科擔任臨時人員，主要負責各項重大工程建設業務計畫、測量與其他臨時交辦業務，同時也協助處理市府市政信箱分派至新工處檢舉案件，仍屬法定公務人員。

李女於去年9月7日下午4時許，將其承辦檢舉信包含檢舉人個資、檢舉內容等，以複製貼上方式傳送到多達20人之同事LINE群組中，因而洩漏給非承辦人可閱覽檢舉人姓名、手機號碼等相關個資，廉政署接獲檢舉後移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，李女坦承犯行，廉政署提供LINE群組對話截圖照片等資料佐證，檢方認為李女已涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪，惟考量李並無前科，坦承犯行不諱且深表悔悟，所生危害非鉅，檢方偵結認以緩起訴為適當，並命其應向公庫支付新台幣3萬元。

市府新工處則表示，本檢舉案是檢舉人使用1999系統，檢舉新工處廠商偷工減料，但經查證後並非實情，並未發現偷工減料情事，李姓人員承辦負責1999分派業務，為利分文時效，將內容截圖至科內群組，以確認是否為該科業務，疑因一時不察，洩漏檢舉人個資。

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