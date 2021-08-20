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車用充電樁大廠飛宏科技爆內賊　竊價值34.4億機密跳槽大陸

▲電動車用充電樁大廠飛宏科技公司，其中張姓副理涉嫌竊取公司研發核心機密跳槽至大陸競爭對手公司，桃檢今天起訴，圖為位於華亞科技園區的飛宏科技的車用充電樁。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲電動車用充電樁大廠飛宏科技公司，其中張姓副理涉嫌竊取公司研發核心機密跳槽至大陸競爭對手公司，桃檢今天起訴，圖為位於華亞科技園區的飛宏科技的車用充電樁。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

研發車用充電樁大廠飛宏科技，其中電動車事業能源事業群研發處張姓副理，涉嫌竊取公司經濟價值高達34.4億元的核心機密資料，計畫在今年5月跳槽至對岸競爭對手之中國通力電子公司，案經桃園地檢署指揮台北市調處於今年4月間發動搜索拘提，桃檢20日偵結依違反營業秘密法將張男提起公訴。

桃檢查出，42歲的飛宏科技公司電動車事業能源事業群研發處副理張姓男子，假借公務名義，要求下屬上傳包含飛宏內部營業秘密資訊之電磁紀錄到其私設的網路伺服器，擅自重製或以不當方式取得公司核心營業秘密資訊電磁紀錄檔案。

桃檢指出，張男前上司，亦即飛宏科技阮姓前副處長，今年3月離職後前往中國通力電子公司任職，經由阮男引薦，張男收到對方錄取通知，原本計畫在5月攜帶更多研發機密前往任職，在3、4月離職前夕以相同手法竊取營業秘密，並命下屬將資料上傳至其私設網路伺服器貯存。

檢調發現，中國通力電子為飛宏科技主要競爭對手，飛宏科技正在研發設計符合歐盟規格的充電裝置，張男利用職務之便，私下取得公司向歐盟法規部付費取得的最新充電法規資料，於今年4月初以微信上傳給阮男。

台北市調處接獲情資檢舉後，向桃園地檢署報請指揮，由企業犯罪專組檢察官薛全晉指揮偵辦，檢調經過蒐證，於今年4月20日，張男準備前往中國前發動搜索，在其辦公室、住處查扣硬碟與電腦等相關證物，並在張男準備帶往中國硬碟中，查扣多達264筆營業秘密檔案，總經濟價值高達34億4千萬元，扣除8億元開發成本，若外流將成飛宏公司高達26.4億元之經濟損失。

張男到案後坦承犯行，檢方依違反營業秘密法之意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌將張男起訴，並向地院聲押獲准；阮男涉案部分則另案偵辦中。

桃園地檢署呼籲，營業秘密攸關企業核心競爭力與經營命命脈，甚至影響國家安全，企業從業人員應發揮道德良知與職場倫理與法令規範，任何心存僥倖之人，終將難逃法律制裁。

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