影／王定宇臉書同框「這3人」挨酸3個孕婦　鄭文燦：我肚子沒那麼大

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨立委王定宇17日深夜在臉書PO出與桃園市長鄭文燦、新北市議員何博文等4人合照，但有網友酸言「有3個孕婦混在裡面喔」，鄭文燦18日受訪時針對網友留言孕婦說笑回「我肚子沒那麼大」，王、何兩人剛好都是上節目常客，兩人口才都很好，希望他們身材更好。

▲民進黨立委王定宇臉書17日深夜PO出與桃園市長鄭文燦等人同框照片，網友酸言同框4人中有3個孕婦混在裡面。鄭文燦18日受訪時笑說，我肚子沒那麼大。（圖／記者沈繼昌翻攝）

立委王定宇臉書一起同框入竟有王定宇、桃園市長鄭文燦、台北市議員阮昭雄與新北市議員何博文共4人，王定宇以「同世代的鄭文燦市長，今天聊台灣的未來，聊得太投入，聊到錯過南下最後一班的高鐵」為題，吸引不少網友留言。

▲民進黨立委王定宇臉書17日深夜PO出與桃園市長鄭文燦等人同框照片，網友酸言同框4人中有3個孕婦混在裡面。（圖／翻攝自王定宇臉書）

但這張同框照片卻引起網友熱議，「有3個孕婦混在裡面喔」、「感覺鄭市長變好瘦」、「確實，4個有3個要減肥，台灣前途靠你們了」、「這畫面好經典，忍住不敢笑」…

鄭文燦18日主持市政會議後受訪時針對媒體關心減重一事後表示，我想減重追求健康，這是好事，我從84公斤降到73公斤，不過還可以再努力一點，我的目標是70公斤。

媒體追問，網友說，有看到三個孕婦混在裡面？鄭文燦立即笑說，我肚子沒那麼大。

媒體又追問，也有網友開玩笑說要請總統說，請你們限期改善，不然要開除黨籍，市長怎麼看？

鄭文燦說，昨天與王定宇、何博文兩位開玩笑說，因為他們兩個剛好都是上節目的常客，大概坐在位子上看不到肚子。不過兩個口才都很好，也希望他們身材更好。

媒體最後提問，好像有人說是不是海派也要來尋求一些支持？鄭文燦強調，沒有，那是我們聊天的場合，沒有牽涉到其他的議題。

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