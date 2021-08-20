桃園24日1500名教師接種　第六輪疫苗施打預約91.48%　

▲桃園市長鄭文燦20日主持防疫專案會議時指出，第六輪疫苗接種預約率達91.48%，將在8月24日起為尚未施打疫苗1500名教師施打。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦20日表示，桃園第六輪疫苗接種能量為5萬6860人，截至今日為止，已有5萬2014人完成預約，預約率達91.48%，將在8月23日提供國產高端疫苗施打服務；此外，因應學校開學相關防疫整備工作，尚有1500名教師尚未完成接種疫苗，市府衛生局、教育局安排在下週二（8月24日）進行教師補打作業，務必使每位教師在開學前完成疫苗接種。

鄭文燦今天上午主持防疫專案會議時指出，目前除少數桃園區、中壢區學校接種站與體大、陸專等2處大型接種站尚有預約疫苗接種名額外，其餘學校接種站、合約院所以及衛生所平均預約率均已達9成。第六輪是國產高端疫苗經過衛福部食藥署緊急使用權（EUA）審查通過，相關疫苗安全性、有效性與中和抗體效價評比均通過審慎審查，已正式納入預防接種公費疫苗施打範圍，請大家放心接種，相信無論何種類型疫苗品牌，只要通過專業審查都是可信賴的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦提及，疫苗普及率與涵蓋率相當重要，桃園目前施打已超過97萬4612人，劑次涵蓋率達42.9%，人口涵蓋率為39.74%，已完成兩劑涵蓋率為3.15%，總體數字比全國平均值略高，期盼未來逐步、逐階段將人口涵蓋率提高，早日達到集體免疫力門檻，第二劑則視疫苗實際到位情況，逐步完成施打。

▲桃園市府20日召開防疫專案會議，市長鄭文燦說明第六輪疫苗接種預約疫情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，第七輪疫苗接種計畫將落在9月1日開學後，為讓學校專心準備開學事宜，既有的33處學校接種站，將於第六輪疫苗接種完成後退場。下一輪則規劃採用通風良好、動線順暢且具冷氣設備的市民活動中心作為接種場所，目前初步擇定55處市民活動中心，既有的4處大型接種站則將繼續保留，另還有28家醫院、138家診所與13區衛生所將提供疫苗接種服務，以提高接種能量，預估每週服務能量可達7萬5千人至10萬人左右。

鄭文燦強調，因應開學相關防疫整備工作，桃園目前已完成幼教、補教與教師專案施打計畫，其中教師專案部分已完成3萬1000名教師，施打率約95.5%，另有1500名教師尚未完成接種，市府衛生局、教育局安排在8月24日進行教師補打作業，務必使每位教師在開學前完成疫苗接種。至於代課老師、實習教師與課照班老師，目前正由指揮中心與教育部持續規劃，未來將視中央安排時間進行接種計畫。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►手推車沿路竊水溝蓋 網譙：是要害死誰！失業男賣屋流浪被逮

►色男引誘少女「喜歡就來啊」 自拍裸照「交換」下場曝光

►不老騎士夜衝6小時！迷航繞半個桃園 少一道光被尋獲