巴基斯坦「一帶一路」項目又遇恐攻　陸證實：1名中方人員受傷

▲中國使館聲明證實，有中方人員因自殺式炸彈攻擊受傷。（圖／取自中國駐巴基斯坦使館）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸位於巴基斯坦的「一帶一路」項目，於近一個多月以來，兩度遭遇恐怖攻擊。據中國駐巴基斯坦使館證實，8月20日，位於位於巴基斯坦俾路支省的瓜達爾東灣快速路項目，載有中國人員的車隊遭遇自殺式炸彈襲擊，造成1名中方人員受輕傷，2名當地兒童死亡，多人受傷。

在此之前，路透社報導引述巴基斯坦警方指出，1輛搭載中國乘客的車輛，20日晚間7時許，行經西南部地區時遭自殺炸彈攻擊，造成2名兒童死亡和3人受傷。報導稱，目前無人聲稱發動這次攻擊。

中國駐巴基斯坦使館隨後證實，事發後，巴方已在第一時間將傷員送往瓜達爾醫院治療。聲明表示，中國駐巴使館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國的傷者致以誠摯慰問，對巴方的無辜遇難者表示深切哀悼。

中國使館還呼籲，近期，巴安全形勢嚴峻，連續發生多起恐怖襲擊事件，造成當地多名中國公民傷亡。中國駐巴基斯坦使館提醒在巴中國公民務必提高警惕，加強安全防範，減少不必要外出，切實做好安全防護。

瓜達爾港東灣快速路項目於2017年11月22日開工，是由中國商務部發動援建，提供提供全額無息貸款，為中巴經濟走廊早期收穫的項目之一，旨在打通瓜達爾港區對外道路連接。

上月中旬，亦有1輛載有約40名中國工程師的通勤公車，在前往達蘇水壩發電站工地途中爆炸墜谷，造成中方9死28傷，另有4名巴基斯坦人死亡；事故發生初期，巴方指稱疑因機械故障所致，後查出爆裂物，轉為不排除恐攻，接著中國大陸國務院總理李克強通話巴基斯坦總理伊姆蘭·汗，要求務必將「恐襲」兇手繩之以法。

達蘇水壩建設，同屬中方援建的一帶一路項目，也是中巴經濟走廊的其中一環。

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▼上月14日，中方援建項目工程人員乘坐的巴士，才剛在巴基斯坦遇襲。（圖／達志影像／美聯社）