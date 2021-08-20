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讚中國民主體現人民意志！　華春瑩諷「美式民主」在阿富汗碰壁

▲美軍結束阿富汗軍事行動。（圖／路透）

▲美軍結束阿富汗軍事行動撤離後，塔利班重返喀布爾，成立阿富汗新政府。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨美軍撤離，近期阿富汗局勢發生重大變化，中國外交部發言人華春瑩在20日的記者會上，抨擊「美國在世界範圍內推廣美式民主的結果」，並指中國實行的是社會主義民主政治，「這是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民的意志」，符合中國國情，得到了人民的擁護。

中國外交部20日下午舉行例行記者會，華春瑩先是在回應阿富汗塔利班，宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」時表態，中方希望阿富汗組建開放包容有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策。

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩在記者會上大讚中國式民主，痛批美式民主。（圖／CFP）

接著，就媒體提問，美前駐阿大使麥金利在《外交》雜誌網站撰文稱，美持續20年試圖將西方民主模式強加於阿富汗的努力宣告失敗等議題時，華春瑩就「中國式民主」和「美式民主」的不同，做出如上表述。

對於阿富汗局勢的重大變化，華春瑩說，事實表明，民主不能先入為主，不能越俎代庖，民主沒有固定模式。她比喻，「就像中國胃不適合每天喝冷牛奶，美國人不習慣用筷子。」

華春瑩繼續舉例，「並不是每天用刀叉吃牛排或者漢堡包才叫吃飯，民主也不應該是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道，我就知道很多中國人都喜歡北冰洋汽水。」強調如何評斷一個國家是否真正民主，這些權利不應該由美國及其少數幾個盟友來壟斷。

她認為，評判是否民主的標準，關鍵的一條就是是否符合人民的期待需要和要求。「從這個意義上來講，我覺得中國是人民民主，美國是金錢民主；中國人民享有的是實質的民主，而美國人民享有的可能是形式上的民主；中國實行的是全過程民主，而美國人民可能有的是每4年一次的投票民主。」

華春瑩說，中國實行的是社會主義民主政治，這是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民的意志，符合中國國情，得到了人民的擁護。她繼續宣傳，中國共產黨代表最廣大人民的根本利益，堅持以人民為中心，所有重大的立法決策都依照程序，經過民主醞釀，並經過科學民主決策產生，才創造了經濟快速增長和社會長期穩定兩大奇蹟。

華春瑩繼續批評，美國把一人一票當成民主的最高形式，是非常狹隘的，新冠肺炎疫情期間，美國政黨持續惡鬥，還有貧富差距、弗洛伊德們無法呼吸、槍支暴力氾濫、種族歧視等問題。她說，美國在全球推廣民主的成果，無法讓受干涉的人民享受真正的和平，如伊拉克、敘利亞、阿富汗等，反而成為打壓其他國家、維護自身霸權的藉口，「這恰恰是最大的不民主，是專制、是霸權、是極權。」

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