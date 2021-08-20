塔利班建國　華春瑩：中方期待阿富汗組建開放包容政府

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

阿富汗塔利班19日宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。中國大陸外交部發言人華春瑩在昨表態，「如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性」後，於20日對塔利班建國一事回應說，中方希望阿富汗組建開放包容有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策。

塔利班發言人穆賈希德，是於19日在twitter上，宣布建國消息，按他先前所述，塔利班建國將沿用伊斯蘭教法，不會有民主。

對於阿富汗塔利班宣布建國，華春瑩20日表示，「我們注意到有關阿富汗塔利班的聲明，也注意到阿富汗國內的各派仍在就未來政權的架構進行協商。」

就北京立場，華春瑩說，中方在阿富汗問題上立場是非常清楚和明確的，我們希望阿富汗組建開放包容有廣泛代表性的政府，奉行溫和穩健的內外政策，順應本國人民的願望和國際社會的普遍期待。

在此之前，華春瑩曾在19日回應媒體提問，是否承認塔利班時表示，如今的塔利班比上次執政時期更加清醒和理性。她還說，「世界上沒有任何事物是一成不變的，我們主張要用全面聯繫和發展的辯證思維來認識看待和處理問題，不僅要看過去怎麼樣，也要看現在怎麼樣，不僅聽其言，也要觀其行。」

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