陸太空人聶海勝揮手和地球合照　二次出艙提前1小時完成任務

記者魏有德／綜合報導

大陸太空人聶海勝及劉伯明今（20）日第二度離開太空站，進行約6小時的裝備調校等任務。過程中，聶海勝和劉伯明互相為對方拍攝在太空中的照片，只見聶海勝在控制中心的示意下和鏡頭揮手，背後則是湛藍色的美麗地球，劉伯明背景則是一片漆黑的宇宙和天和核心艙。兩人完成任務後，比原計劃提前1小時返艙。

▲大陸太空人聶海勝與地球合照。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，此次出艙活動，聶海勝及劉伯明先後完成艙外擴展泵組安裝、全景相機D抬升、艙外設施組裝等任務，全過程順利圓滿，進一步檢驗了我國新一代艙外航天服的功能性能，檢驗了航天員與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

▲2位太空人在出艙任務中互拍照片。（圖／翻攝央視）

任務開始時，聶海勝及劉伯明身著大陸自主研發的新一代「飛天」艙外太空衣，先後從天和核心艙節點艙成功出艙，在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台後，藉由機械臂操控相互配合進行太空站艙外設備組裝等作業，另一名太空人湯洪波則在艙內待命並配合艙外工作。

據了解，大陸神舟十二號載人飛行任務已進入第三個月。這三名在天和核心艙的太空人將繼續進行空間科學實驗和技術試驗，預計在9月中旬返回東風著陸場。返回前，神舟太空船還將進行繞飛及徑向交會試驗。

