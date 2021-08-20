▲新北「速件櫃台線上化」獲好評，公司設立登記加碼送好禮。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

防疫至上、數位有禮！由新北市政府經發局領先全國推出「速件櫃台線上化」，自8月初開跑至今，受到民眾熱烈迴響，現在決定再加碼送好禮，自8月17日起，使用「一站式線上申請」服務，完成線上「公司設立登記」並核准者，即可免費獲得「工商憑證一張及IC讀卡機」套組，限量200套。

經發局表示，自「速件櫃台線上化」推出後，短短10個工作日內，已處理83件線上速件申辦方案，服務佳評如潮，若當天文件補齊者，1日內即可完成。體驗者歐先生表示，「我第一次透過線上申辦公司設立登記，沒想到真的很便利，既能省去舟車勞頓，核准也很快速，這次使用感覺很不錯，未來會繼續使用。」

為配合經濟部提高線上申辦使用率，新北經發局採獎勵政策，除自8月1日起，使用「一站式線上申請」服務，就送超卡哇伊的「金小龍環保杯套」外；自8月17日起，線上完成「公司設立登記」並核准者，加碼贈送價值約660元的限量好禮「工商憑證一張及IC讀卡機」，限量200套，送完為止，套組將直接由工商憑證管理中心寄出。

經發局說，如想查詢「速件櫃台線上化」可至「企業服務/登記專區/常見問答/公司登記Q3」，或參考「新北經濟發展局」網站。若線上櫃台操作上疑問，歡迎撥打專線02-412-1166，將有專人為您進行解說服務。

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