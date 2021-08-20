14歲少女曾喊「給我一個完整的家」溺斃！男友痛哭：想在一起很久

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

高雄一名14歲國中少女7月間離家出走，北上新北市找23歲林姓男友，不料，19日下午2人在石碇區楓林橋下戲水時，男方不慎落水，女方為救人反倒遭溪水沖走。林男20日對著女友遺體下跪，他痛哭表示，女友曾說，希望林男能給她一個完整的家。

▲▼與14歲小女友橋下戲水，女友卻為了救他意外溺斃，林男情緒崩潰。（圖／記者陳雕文攝，下同）

林男受訪時表示，與少女有臉書共同好友，後來雙方加為好友後，聊天覺得滿愉快的，雙方進而於7月2日交往，由於女友說長期和父親關係不佳，在家裡待不住，希望能到新北市找林男借宿。他心裡覺得女友可憐，便答應了少女的請求。

在工程行打零工的林男指出，少女7月7日從高雄北上後，才向他坦承自己其實才13歲還沒滿14歲，他因擔心會有法律責任，便詢問女友，為什麼不等到16歲或18歲有工作能力以後，再自己到台北半工半讀生活，但女友卻說，沒有辦法等，因為到那個時候可能已經被父親打死。他聞言後，決定花6500元在中和替女友租房，平日下班後就會到租屋處陪女友，等到晚上9、10時許再返回員工宿舍就寢。

林男透露，女友離家出走的期間有斷斷續續與父親聯繫，但女友爸一直狂罵女友，甚至要女友乾脆不要回家，在外面流浪就好了。但他內心總覺得，應該要帶女友回家，便想著趁25日女友要返回高雄為朋友慶生的機會，順便帶女友回家，沒想到時間還沒到，女友就在這場意外中離世了。

林男想到女友曾說，希望林男能娶她、給她一個完整的家，等少女成年後再回高雄跟父母見面等語，眼淚便瞬間潰堤，他表示，希望能跟女友在一起很久。

▲林男對著女友遺體崩潰下跪。（圖／記者陳雕文攝）

林男回顧事發經過表示，當天同事約他一起去釣魚，他心想女友到新北之後都一直窩在租屋處，便決定帶女友一起赴約，抵達現場後，由於他與女友都不會游泳，2人便在水較淺的地方踩踩水嬉鬧，同事則是在水較深的地方釣魚。

孰料，天空突然下起了大雨，水突然就來了，林男不小心踩空滑倒，被水帶到較深處，而女友見狀要救他，反倒落水，他只能眼睜睜的看著女友被湍急的溪水沖走，等他爬上岸時，女友已消失無蹤，令他心碎不已。

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