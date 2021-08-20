▲蟳蟹繁殖期禁捕「抱卵母蟹」，新北捕蟹船主年放200噸萬里蟹。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

萬里蟹重要漁場位於台灣富貴角西北方，在地漁民稱為「西北漁場」，依照中央管制規定抓大放小，花蟹及三點蟹甲殼寬低於8公分，石蟳低於6公分者放生不抓，另從8月16日至11月15日止，抱卵母蟹均給予放生。依據專責捕蟹的中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，自從管制規定開始，會員放生的萬里蟹總計可高達200噸以上，對漁民來說是個負擔，但也非常榮耀。

漁業處表示，2008年由北海岸專責捕蟹的漁船船主成立的中華漁業漁船協會，協會任務除了共同調節西北漁場萬里蟹產銷及協助漁產品行銷外，更重要的是會員之間自主相互監督管理，在萬里蟹產業永續利用上扮演相當重要的角色。

▲由雞籠演變而來的捕蟹籠具，是專業捕蟹漁民才有的。

漁業處說，自2014年全國開始實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，管制花蟹及三點蟹甲殼寬低於8公分，石蟳甲殼寬低於6公分不抓，8月16日至11月15日蟳蟹類重要繁殖期抱卵母蟹亦需放生，協會內成員互相溝通與協調積極配合，讓萬里蟹產業及產量能穩定發展，另外也提醒所有的消費者，體型小、抱卵的，不要買不要吃，讓大家一起為萬里蟹永續加油！

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，籠具漁法特色就在不破壞海底地貌結構，佈置蟹籠陷阱，兼顧誘引及漁獲的功能，不傷害螃蟹本體，因此要釋放不合管制規定的抱卵母蟹或是小萬里蟹，能有更大的存活率，以綜合會員經驗來說，會員們年度可放生總計高達200噸以上萬里蟹，不為賺錢，只為永續發展。

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