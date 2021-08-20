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爸外面啪小三生子…兒抓狂「拿拖把趕人」挨父告！離譜和解條件曝

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫長年與小三在外同居並生子，拋棄妻子一人獨自照顧2名子女，多年後因想回家遭兒子驅趕，竟將兒子告上法院。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名蘇姓男子2020年間，見到拋妻棄子在外與小三同居生子的父親打算返家，一怒之下便拿拖把抵住父親，阻擋他上樓，蘇父因此受傷。事後蘇父赴醫院驗傷，因兒子不同意他的和解條件，將人告上法院，日前判決出爐！

判決指出，蘇姓男子2020年4月某日中午在住處外驚見多年沒有返家的父親，因認為父親長年沒有做到做爸爸的責任，甚至還與小三外遇同居生子，讓母親辛苦獨自照顧自己與妹妹，他便持膠棉拖把的拖把頭用力抵住父親的臉部及頸部，阻止父親上樓。但蘇父仍執意上樓，因此受有左臉、左頸肩挫傷。

事後蘇父將兒子告上法庭，新北地方法院認為，蘇男不思循理性方式化解衝突，反倒傷害父親，犯後又否認犯行，前後證詞相互矛盾，至今也沒有賠償父親或跟父親和解，犯後態度難認良好。

但法院話鋒一轉指出，蘇父長年沒有做到父親的責任，甚至與小三外遇同居生子，讓妻子獨自撫養2名子女，蘇男就此不願意讓多年沒回家的父親踏進已經不屬於蘇父的家，也屬於情理之常，且蘇父向兒子提出的和解條件是「必須答應讓他回家同住」，根本是強人所難，可以理解蘇男不同意的理由，不應該就此責備蘇男態度不佳。

法院審理過後，考量蘇父傷勢輕微，蘇男用拖把抵住父親的犯罪手法並不嚴重，最後依照傷害直系血親尊親屬罪，將兒子判處拘役20日，給予緩刑2年，期間付保護管束，並禁止對父親實施家庭暴力。全案仍可上訴。

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