14歲少女救男友溺斃…爸淚崩：我是最後一個知道的！將提告23歲男

▲▼14歲少女落水溺斃，父親接獲消息後從高雄北上，接受媒體訪問時痛哭失聲。（圖／記者陳雕文攝，下同）

記者陳雕文、戴若涵／新北報導

高雄一名14歲國中少女7月間離家出走，北上新北市找23歲林姓男友，不料，19日下午2人在石碇區楓林橋下戲水時，男方不慎落水，女方為救人反倒遭溪水沖走，20日被尋獲時，已成一具冰冷遺體。少女父親接獲通知後，連忙從高雄北上，面對媒體鏡頭，他壓抑不住悲傷的情緒，痛哭失聲。

接獲女兒死訊後，少女父親於20日下午4時許抵達深坑分駐所，他表示，女兒在辦完手機沒幾天後就離家出走了已經離家約1個月了，當時他已經向警局、相關單位通報失蹤，沒想到發生事情「我是最後一個知道的」。

少女父親指出，因為女兒翹家後不接他的電話，所以雙方只用簡訊、LINE訊息溝通，為了激女兒回家，當然文字會稍微激烈一些，強調絕沒有家暴女兒，「我也沒有說打她還是罵她，當然管教方面，我不希望她有所偏差嘛，所以她會覺得說我們對她太兇，但以父母親在管教小孩來說，我並沒有偏差」。

少女父親表示，女兒先前曾跟17歲少年交往、翹家，此案有透過法院提告，判決下個月就會出爐了。他認為，林男見到女兒離家出走，本應該規勸她回家，而不是讓女兒住在家中，2人還到溪邊遊玩，導致憾事發生，未來將對林男提告。

▲林男見女友遺體，忍不住下跪痛哭。（圖／記者陳雕文攝）

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