快訊／12號颱風逆轉復生！圓滾滾「奧麥斯」2天逼台轉彎　路徑出爐

▲奧麥斯死灰復燃，20日晚間正式增強為颱風。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

今年第12號颱風誕生！日本氣象廳20日晚間10時20分發布颱風警報，原位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，正式增強為12號輕度颱風「奧麥斯」（Omais，美國命名：漫遊），預估路徑上它將以時速20公里速度向西北移動，22日（周日）最接近台灣，將來到東方海面之後向北轉。

一度降為低壓的奧麥斯，在短短幾天內死灰復燃，中央氣象局稍早預報，位於菲律賓東方海面的奧麥斯，未來將以西北的方向朝琉球附近海面前進，預計22日從琉球附近海面通過後將轉往日韓方向移動，目前資料顯示直接影響台灣的機率低，不過由於仍在接近當中，未來是否還有變化，氣象局將留意最新的天氣預報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼奧麥斯2天後將靠近台灣，之後向北轉彎。（圖／翻攝RAMMB、中央氣象局）



▼未來降雨仍以午後雷陣雨為主。（圖／NCDR）

氣象局指出，21日（周六）各地大多仍是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，降雨範圍會再少一些，不過各地山區及大台北盆地仍有局部大雨發生的機率，午後請留意天氣的變化；溫度方面，各地高溫約31至35度，中午前後較為悶熱，請記得多補充水分。

氣象局預估，22日受颱風奧麥斯外圍雲系影響，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部仍維持午後雷陣雨的天氣型態；東半部沿海有長浪發生的機率。

根據氣象局觀測，20日晚間8時奧麥斯正式增強為輕度颱風，中心位在菲律賓東方海面，從時速20公里，加速以時速36公里向西北進行。近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，7級風暴風半徑80公里。

天氣風險公司指出，20日旺盛對流讓奧麥斯不斷增強，日本氣象廳下午才發布烈風警報，晚間隨即升格為今年第12號颱風奧麥斯，它一路從中太平洋長途走來，經歷多次增強、減弱，最後終於成颱，過程如其名就像漫遊的意思，漫遊相當長的距離跟時間。

天氣風險公司表示，如先前預期，奧麥斯將在21日晚間起接近琉球群島，於22日通過宮古島附近海域，開始往北轉，也是比較接近台灣時段，東半部、北部有些短暫陣雨的機會，由於颱風西側的環流較弱，暴風圈也比較小，對台灣天氣上的影響不大。

▼各國路徑預測顯示，奧麥斯將向西靠近台灣。（圖／日本氣象廳、翻攝JTWC）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘