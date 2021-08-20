颱風奧麥斯即將生成！熱帶低壓「對流爆發」明天有望成颱

▲熱帶低壓明天有機會增強為颱風。（圖／日本氣象廳）

記者李宜秦／台北報導

台灣東南方海上的熱帶性低氣壓16W持續增強，預計周日離台灣最近，將為東半部帶來雨勢。氣象粉專天氣風險表示，16W南側對流持續爆發，未來一天行經的海面溫度還算高，今明還有增強空間，有機會成為第12號颱風奧麥斯。氣象局表示，熱低持續增強，明日成颱機率較高。

熱帶性低氣壓16W命運多舛，10日跨過國際換日線進入西北太平洋，中心附近對流都維持得不錯，持續發展，但在西移至關島前，受到太平洋高壓的乾空氣、環境風切影響，15到17日對流減弱，環流也變得不明顯，被日本氣象廳降格，氣象局也將其降為一般低氣壓。

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不過16W移動過程中仍持續增強，氣象局今早再度將其升格為熱帶性低氣壓。氣象粉專天氣風險表示，目前16W雖然對流很旺盛，但中心其實比較偏向對流雲團的北側，環流呈現西弱東強的分布，結構不是很好，預期未來一天行經的海面溫度還算高，今明還有增強空間，有機會成為第12號颱風奧麥斯。

▲▼熱帶低壓持續增強，周日將為東半部帶來雨勢。（圖／氣象局）

天氣風險指出，該熱帶系統預計在明晚到周日白天最接近台灣，各模式預報路徑收斂在宮古島到那霸之間北上，由於環流較小，而且西側較弱，離台灣仍有段距離，因此對台灣天氣的影響不大，北部、東半部可能有短暫陣雨的機會。

氣象局預報員劉宇其則表示，16W未來一天將往西北移動，接近琉球群島，周日、一北上過程中離台灣最近，外圍雲系影響台灣，會為東半部帶來降雨，西半部則不受影響，仍是上午炎熱、下午有雨的夏季天氣。

熱低周二往東北加速遠離，各地天氣將再恢復穩定。雖然未來一周多是典型夏季天氣型態，不過仍要留意午後雷陣雨發展，尤其是各地山區都可能出現明顯陣雨，局部短延時強降雨也可能會發生。