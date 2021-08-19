「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

▲關島附近的低壓下周將靠近台灣。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，19日午後雷陣雨明顯，全台都有熱對流發展，帶來短延時強降雨，中部以北山區都有觀測到6、70毫米的時雨量，入夜後持續斷續有降雨，到了20日鋒面北抬離開，水氣減少，各地仍以午後雷陣雨為主，白天高溫悶熱，各地32至34度，大台北、南投、台東局部有36度高溫，午後易有雷陣雨發展，熱區包含各地山區近山區平地、大台北地區。

氣象局預報，20日鋒面離開，天氣較為穩定些，各地多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，降雨機率會低一些，雨區範圍也會減少，各地山區及大台北地區依然有局部較大雨勢發生機率，部分地區的降雨也有機會延續到晚上；溫度方面，台東、南投及台北有局部36度以上高溫發生機率。

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▼午後對流發展旺盛，台灣上空被發展深厚的對流雲系覆蓋。（圖／中央氣象局）



▼降雨仍以午後雷陣雨為主，對流發展恐伴隨劇烈天氣。（圖／NCDR）



19日午後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，台灣上空被發展深厚的對流雲系覆蓋，有短延時強降雨及局部大雨或大雷雨發生，較劇烈降水發生在新北市時雨量103毫米，桃園、南投、新北山區3小時降雨量達100毫米以上，其它地區也有局部較大雨勢。氣溫方面，台東長濱最高溫達37.9度，以連續6天高溫破36度。

位於關島西方海面的低氣壓，氣象局預估，未來將朝西北的方向通過琉球群島海面後北上，目前資料顯示22、23日（周日、下周一）是相對離台灣比較近時，受其影響，台灣附近水氣再度增多，東半部有局部短暫陣雨，午後較為明顯，西半部雖仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨會再度增多，降雨機率提高且雨區範圍擴大。至於低壓遠近程度及強度是否增強，各模式資料間分歧度仍大，氣象局將持續觀察低氣壓後續的發展及動向。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，清晨還會有零星降雨機率，不過20日主要降雨落在下午，強對流發展之下同樣會有劇烈天氣。至於位於關島附近的低壓環流，基本上未來還是會往琉球海面移動，基本上沒有什麼發展，離台灣又有一段距離，不會有太大影響；但台灣附近位於高壓邊緣，午後容易有雷雨夾帶劇烈天氣發生，台北高溫35度，沒下雨時還是熱的，降雨型態屬於在午後山區發展後往平地走。

▼劇烈降水發生在新北市時雨量103毫米，桃園、南投、新北山區3小時降雨量達100毫米以上。

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