　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲關島附近的低壓下周將靠近台灣。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，19日午後雷陣雨明顯，全台都有熱對流發展，帶來短延時強降雨，中部以北山區都有觀測到6、70毫米的時雨量，入夜後持續斷續有降雨，到了20日鋒面北抬離開，水氣減少，各地仍以午後雷陣雨為主，白天高溫悶熱，各地32至34度，大台北、南投、台東局部有36度高溫，午後易有雷陣雨發展，熱區包含各地山區近山區平地、大台北地區。

氣象局預報，20日鋒面離開，天氣較為穩定些，各地多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，降雨機率會低一些，雨區範圍也會減少，各地山區及大台北地區依然有局部較大雨勢發生機率，部分地區的降雨也有機會延續到晚上；溫度方面，台東、南投及台北有局部36度以上高溫發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼午後對流發展旺盛，台灣上空被發展深厚的對流雲系覆蓋。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▼降雨仍以午後雷陣雨為主，對流發展恐伴隨劇烈天氣。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

19日午後對流發展旺盛，各地有局部短暫雷陣雨，台灣上空被發展深厚的對流雲系覆蓋，有短延時強降雨及局部大雨或大雷雨發生，較劇烈降水發生在新北市時雨量103毫米，桃園、南投、新北山區3小時降雨量達100毫米以上，其它地區也有局部較大雨勢。氣溫方面，台東長濱最高溫達37.9度，以連續6天高溫破36度。

位於關島西方海面的低氣壓，氣象局預估，未來將朝西北的方向通過琉球群島海面後北上，目前資料顯示22、23日（周日、下周一）是相對離台灣比較近時，受其影響，台灣附近水氣再度增多，東半部有局部短暫陣雨，午後較為明顯，西半部雖仍以多雲到晴為主，不過午後雷陣雨會再度增多，降雨機率提高且雨區範圍擴大。至於低壓遠近程度及強度是否增強，各模式資料間分歧度仍大，氣象局將持續觀察低氣壓後續的發展及動向。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》分析，清晨還會有零星降雨機率，不過20日主要降雨落在下午，強對流發展之下同樣會有劇烈天氣。至於位於關島附近的低壓環流，基本上未來還是會往琉球海面移動，基本上沒有什麼發展，離台灣又有一段距離，不會有太大影響；但台灣附近位於高壓邊緣，午後容易有雷雨夾帶劇烈天氣發生，台北高溫35度，沒下雨時還是熱的，降雨型態屬於在午後山區發展後往平地走。

▼劇烈降水發生在新北市時雨量103毫米，桃園、南投、新北山區3小時降雨量達100毫米以上。

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象
「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐
快訊／依瑟儂宣布「母親驟逝」：抱歉沒讓她看到奧運獎牌
少吃還是胖？營養師揪「8大殘酷原因」　肚子餓3種食物別碰
洪孟楷爆郵局逼員工打高端　「最速件」宣傳平台預約
即／國一小客車追撞工程車！1男1女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

許藍方請辭東森《57健康同學會》　短短2個月交出主持棒

36歲無業男求問「怎樣能翻轉人生」　他1中肯建議被推爆：至少撐1年

家樂福回歸南港！500公尺對尬全聯　在地人「6大重點」：回老家感

鄧佳華吐露「在日月光第1天」上班心得　許下願望：會做3年以上

保守準備才是上策！12星座「7天運勢」　獅子謹慎投資、金牛遇貴人

黑特劇場爆逼退員工超瞎理由！「你的人類圖不適合」⋯專家解說了

高端預約「4小時只增5千人」！最新統計曝　還有2.7萬劑快把握

淡江大橋進度超前　引橋段進度逾97%、主橋拚三年後完工

「打第一劑叫無奈，第二劑就是無X」！　醫曝「混打」保護力最佳搭配

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

迪麗熱巴超慾「手伸進楊洋衣裡摸肌」　他受不了挑逗「轉身壓制強吻滾床」

塔利班對人群掃射開槍！2死12傷　民眾要「換回阿富汗國旗」釀衝突

玩水上活動「口罩浸濕服貼口鼻」　落水易嗆到！遊客：一度呼吸困難

新北媽爆排骨+3菜「巨貴185塊」 自助餐老闆駁斥：這菜色賣75塊

「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

許藍方請辭東森《57健康同學會》　短短2個月交出主持棒

36歲無業男求問「怎樣能翻轉人生」　他1中肯建議被推爆：至少撐1年

家樂福回歸南港！500公尺對尬全聯　在地人「6大重點」：回老家感

鄧佳華吐露「在日月光第1天」上班心得　許下願望：會做3年以上

保守準備才是上策！12星座「7天運勢」　獅子謹慎投資、金牛遇貴人

黑特劇場爆逼退員工超瞎理由！「你的人類圖不適合」⋯專家解說了

高端預約「4小時只增5千人」！最新統計曝　還有2.7萬劑快把握

淡江大橋進度超前　引橋段進度逾97%、主橋拚三年後完工

「打第一劑叫無奈，第二劑就是無X」！　醫曝「混打」保護力最佳搭配

石碇烏塗農再青年返鄉授藝　社區闢建線上森林療癒課程

8月22日祖父母節　新北市圖邀祖孫相揪線上共學時光

2021秋冬最夯6大髮型趨勢！泫雅蜜桃煙燻粉、韓素希減齡瀏海都美翻

8／27前外帶限定！板橋望月樓鮑魚龍蝦双人套餐5折優惠

塔利班接管阿富汗「擁28兆礦藏」　美學者：若能開發，10年變富國

避免當沖降稅引發市場扭曲　金管會出3大招！

「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

快訊／國一小客車追撞工程車！小女孩脫困　1男1女無生命跡象

快訊／花蓮深夜規模4.2地震　最大震度4級

新北蜜香紅茶比賽結果出爐　三峽「日盛製茶」農友周平國奪冠

生活熱門新聞

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

超商弟弟救了他的2000元！　「詐騙包裹2特點」曝光

男大生揪1案怒轟「難怪綠營縣市沒確診」

七年級頭「1寶爸」收教召通知！PTT幫哭「現在很硬」

好市多神物殞落！2千苦主退坑：漲價又偷工減料

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

白官聲明見「台灣並列這國家」　他超震驚

即／確診女逛過！新光三越左營館閉店清消

只是想找備胎？最會搞曖昧TOP5星座

快訊／今本土1例「疫情警戒以來最低」、另增5死亡

3區雨彈升級　氣象局發豪雨特報

更多熱門

相關新聞

台灣被邊緣！　今明鋒面雷雨攻擊北台灣

台灣被邊緣！　今明鋒面雷雨攻擊北台灣

位在關島西方海面的「熱帶擾動」，未來將西北轉北、在琉球附近迴轉，發展成颱機率降低。今明2天有封面通過北部海面，午後強對流影響有劇烈天氣發生，要多加注意。

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

熱帶低壓偏北了！大迴轉時間曝　今起全台有雨

熱帶低壓偏北了！大迴轉時間曝　今起全台有雨

半個台灣有感！　南投今晨規模4.4地震

半個台灣有感！　南投今晨規模4.4地震

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

鋒面突襲轉雨變天了　準颱風路徑轉彎

關鍵字：

氣象氣象雲豪雨中央氣象局大雷雨

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

西元出生年「尾數這數字」必衝21.5億威力彩！

iPhone 13六大亮點一次看！　三種尺寸、四款機型

即／威力彩22億獎號出爐　頭獎本屆第三高

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

5生肖、4星座快衝威力彩21.5億！　最佳方位、時辰來了

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩　每人可分176萬

Joeman更衣室偷拍網美換衣！15秒影片外洩

YouTuber哽咽宣布「要回日本了」

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

機車越過慢車道邊線再折回　沒打方向燈罰1200元

前5月信用卡盜刷5.5億！　 逾9成來自Apple、Google、Amazon

容易被忽略的5個iPhone手機功能

身分證有「這尾數」快衝22億威力彩！　命理專家曝這號財運無限大

威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

更多

最夯影音

更多
黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款

黃小柔讓6歲兒「在香奈兒包上畫畫」！ 超美成品驚豔網友：以為新款
超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

超聽話！男友交代「煮飯步驟」　女友認真把3杯水＋1杯米分開放

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

新竹「不咬人鱷魚」逃家逛街2天　眾人組巡守隊沿路翻水溝蓋尋獲

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

騎士遇2車違規...險變成夾心餅乾　駕駛拿千斤頂作勢捶人：哩公殺X

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

周揚青交往10多天爽撈5000萬！　百億新歡爆偷吃「斷開再約下一位」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面