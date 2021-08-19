熱帶系統有望增強！仍不排除成颱　下波「颱風活躍期」曝光

▲熱帶系統北上過程中有增強趨勢，仍不排除成颱可能性。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

滯留鋒逐漸北抬，明日各地天氣恢復穩定，午後容易有雷陣雨發生，不過雨勢不如今日猛烈。氣象專家吳聖宇指出，目前在海上的熱帶系統雖然結構發展不佳，不過移動速度頗快，明後天加速北上期間有增強趨勢，仍不排除成颱可能性，另預計月底或下月季風槽會較活躍，有機會有颱風發展。

天氣職人吳聖宇在臉書發文表示，明天鋒面將逐漸往東北離開，高空的短波槽也往北收，大氣的不穩定度較為下降，但是台灣仍位在高壓邊緣，因此預期明天仍是一個午後有雷雨的天氣型態，尤其中北部區域有些地方雨勢還是會比較大。

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而原在海面上的熱帶性低氣壓16W，因強度減弱氣象局已將其降級為一般低氣壓，吳聖宇指出，雖然因為它的結構發展不好，但是它的環流經過了5-6000公里的長途跋涉之後仍然始終存在，目前已經來到菲律賓以東，未來將沿著高壓邊緣往琉球群島移動，速度還蠻快的，周六就將要通過琉球那霸附近，之後繼續往北趨向西日本，並且逐漸併入北方的西風帶系統中。

▲明後兩天天氣穩定，但仍會有午後雷陣雨發生。（圖／記者李毓康攝）

16W在明後天逐漸北上的過程中強度有稍微加強的趨勢，有機會再度被提升為熱帶性低氣壓等級，也不能完全排除摸到輕度颱風門檻的可能性，但是依照現在的預報路徑跟距離來看，直接威脅台灣的機會不高。

吳聖宇表示，16W的風場非常不對稱，風力較強的部分集中在中心東側，靠近台灣這一側風力微弱，除非它的中心非常靠近台灣，不然對於天氣的影響應該是有限。由於高壓偏強、季風槽預計要等到月底或9月初才會再度開始活躍起來，屆時就會有機會出現颱風。

氣象局預報員謝佩芸表示，明日各地天氣炎熱，高溫約31到33度。另滯留鋒明日北抬，明後兩日天氣仍以午後雷陣雨為主，不過降雨範圍、雨勢都會減小。而海上的熱帶系統預計未來幾天將往西北方移動，周日、下周一移動到台灣東方海面，可能對東半部帶來水氣，提高降雨機率。

▲熱帶系統正加速北上移動。（圖／翻攝RAMMB）