　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「奧麥斯」可能死灰復燃　上午熱爆37℃、下午雨炸防災

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今日各地仍以多雲時晴為主，白天氣溫偏高。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

在呂宋島東方海面的熱帶擾動，美國預測今天會發展為輕度颱風奧麥斯，不過對台灣沒有影響。另外，午後受到強對流發展，仍要慎防劇烈天氣發生，上半天高溫超過36度，要注意防曬別中暑。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，昨日通過北部海面的鋒面，結構迅速減弱；今(20)日台灣附近水氣仍多，午後近山區強對流發展，影響鄰近平地；有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意！

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地仍以多雲時晴為主，白天氣溫偏高。各地氣溫：北部23至35度，中部23至37度，南部23至35度，東部23至37度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲台灣仍在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展。

最新模式模擬顯示，週六(21日)至下週四(26日)，台灣仍在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。

今(20日)晨2時「熱帶擾動」(「中央氣象局」仍定為一般低壓，美、日皆則定為「熱帶低壓」)在呂宋島東方海面，向西北進行(左圖)。最新(19日20時)美國系集(GEFS)模式模擬顯示，預測向西北轉北，將在琉球附近迴轉，通過台灣鄰近海域的機率低(右圖)，無論其是否發展為「輕颱」〔美國(JTWC)預測將在今日發展為「輕颱」，台、日則否〕？由於其範圍小，也不致產生太大的影響。

▼今(20日)晨2時台灣東南部有強對流被激發；「熱帶擾動」在呂宋島東方海面(左圖)。最新(19日20時)美國系集(GEFS)模式模擬(右圖)顯示，預測向西北轉北，將在琉球附近迴轉，通過台灣鄰近海域的機率低。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

ET快訊
快訊／「保護傘」餐廳凌晨大火　濃煙竄滿整條街
南鐵拆遷「最後一戶」今晨強拆！300警凌晨包圍黃家　聲援者死
快訊／拜登承諾：台灣若遭入侵「美國將回應」　比照北約日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

河濱夜跑驚見2條「蟒蛇大雨傘節」竄出！　交纏大戰畫面曝

1劑疫苗難擋Delta！　台大醫憂秋天再爆疫情

「奧麥斯」可能死灰復燃　上午熱爆37℃、下午雨炸防災

5QA看懂高端疫苗！陳時中認證最快獲得完整保護力　58萬人搶打

南鐵拆遷「最後一戶」今晨強拆！300警凌晨包圍黃家　聲援者死守

孫生坦承揍媽媽打女友　累積80多人斬！再爆曾和第三性發生關係

里長號召546人拚威力彩包牌　「2天集資43萬」衝了

高端下周開打！網曝1「致命盲點」：寧願打不到疫苗…掀論戰

「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

許藍方請辭東森《57健康同學會》　短短2個月交出主持棒

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

幫老婆取餐！被要求「核對身分」　男不配合還爆氣嗆：你不信任我

楊丞琳忍痛開唱《帶我走》《年輪說》　扁桃腺化膿進急診...「點滴照」嚇壞粉絲

「我丈夫是恐怖分子塔利班...」　阿富汗婦女帶女兒逃難：哪裡都好

101大樓千人集資80萬拚威力彩　若中頭彩「每人可分176萬」！

日特技車手「翹孤輪」兩段式左轉　為世界紀錄者！因玩車移居台灣

河濱夜跑驚見2條「蟒蛇大雨傘節」竄出！　交纏大戰畫面曝

1劑疫苗難擋Delta！　台大醫憂秋天再爆疫情

「奧麥斯」可能死灰復燃　上午熱爆37℃、下午雨炸防災

5QA看懂高端疫苗！陳時中認證最快獲得完整保護力　58萬人搶打

南鐵拆遷「最後一戶」今晨強拆！300警凌晨包圍黃家　聲援者死守

孫生坦承揍媽媽打女友　累積80多人斬！再爆曾和第三性發生關係

里長號召546人拚威力彩包牌　「2天集資43萬」衝了

高端下周開打！網曝1「致命盲點」：寧願打不到疫苗…掀論戰

「巨肥厚片」覆蓋雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣　熱區出爐

許藍方請辭東森《57健康同學會》　短短2個月交出主持棒

河濱夜跑驚見2條「蟒蛇大雨傘節」竄出！　交纏大戰畫面曝

快訊／「保護傘」餐廳凌晨大火　濃煙竄滿整條街

拜登「保衛台灣免受攻擊」　官員澄清：美對台政策未變

1劑疫苗難擋Delta！　台大醫憂秋天再爆疫情

英特爾公開合作新細節　台積電獲3大製程訂單

「奧麥斯」可能死灰復燃　上午熱爆37℃、下午雨炸防災

電商賣超俗附金鑰Windows＿、Office　微軟要告「非法販賣」

神救援牙買加百米跨欄金牌　日本混血正妹爆紅

5QA看懂高端疫苗！陳時中認證最快獲得完整保護力　58萬人搶打

男子在美國國會附近聲稱有炸彈　對峙5小時後就擒

媽喊都不理！4歲童上課無法專心　醫從耳內拉出「1元硬幣大耳屎」

生活熱門新聞

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

許藍方請辭東森《57健康同學會》　交出主持棒

高端打不打？網曝盲點：寧願打不到疫苗

威力彩上看21.5億！　「三星座」天降大喜財運旺到爆

每天下班「裝滿2L水回家」！鄉民笑曝真相

北捷確診足跡曝　4線33站全淪陷

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

七年級頭「1寶爸」收教召通知！PTT幫哭「現在很硬」

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

老姊180萬存摺被發現！弟挖坑「原來都裝窮」

3區雨彈升級　氣象局發豪雨特報

家樂福回歸南港尬全聯！在地人列6重點

農遊券要回來了！農委會：以電子票券方式使用

更多熱門

相關新聞

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

中央氣象局預報員謝佩芸表示，19日午後雷陣雨明顯，全台都有熱對流發展，帶來短延時強降雨，中部以北山區都有觀測到6、70毫米的時雨量，入夜後持續斷續有降雨，到了20日鋒面北抬離開，水氣減少，各地仍以午後雷陣雨為主，白天高溫悶熱，各地32至34度，大台北、南投、台東局部有36度高溫，午後易有雷陣雨發展，熱區包含各地山區近山區平地、大台北地區。

台灣被邊緣！　今明鋒面雷雨攻擊北台灣

台灣被邊緣！　今明鋒面雷雨攻擊北台灣

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

水彈警報來了！鋒面甩雨變天全台大雨

熱帶低壓偏北了！大迴轉時間曝　今起全台有雨

熱帶低壓偏北了！大迴轉時間曝　今起全台有雨

半個台灣有感！　南投今晨規模4.4地震

半個台灣有感！　南投今晨規模4.4地震

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

讀台大哪個科系不想說？　在校生刷答案

即／威力彩22億獎號出爐　頭獎本屆第三高

印度神童預言6度成真　未來3月都危險！

楊冪緊擁小9歲男星！他「低頭猛蹭D胸」畫面曝光

網紅嫁豪門4年被趕出！囂張小三「按讚IG」示威

快訊／101大樓千人集資80萬拚威力彩！若中頭彩　每人可分176萬

雨還沒完！雷雨狂炸全台恐劇烈天氣

國一小客車撞工程車　1男1女無生跡

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

快訊／拜登表態：台灣若遭入侵　美國將回應

大麻酸柴油入侵大學　牛肉麵老闆竟是毒梟

800買威力彩差點中21億！他狂中8個獎

本土劇女神赴美探親！妹妹「已是3寶媽」美貌驚呆網

依瑟儂宣布母驟逝：抱歉沒拿到奧運獎牌

吳宗憲找新黑隊隊長　網推戲劇男神…KID慌張回應

更多

最夯影音

更多
差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王

差37歲老少配！61歲阿嬤要嫁了 長相被批像僵屍鮮肉護：我女王
女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

女騎士遭撞慘摔對方稱「趕時間」　離去前嗆：有叫救護車不算肇逃

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

三寶大媽以為機車待轉區=停車位 他提醒後竟開去停人行道逛賣場...

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

女玩湯匙命運轉盤「測2021脫單」 超小機率註定魯下去...全場笑瘋

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

農曆七月鬼門開！好兄弟來陪喝　看電視驚見桌上啤酒罐自己移動

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面