「奧麥斯」可能死灰復燃　上午熱爆37℃、下午雨炸防災

▲今日各地仍以多雲時晴為主，白天氣溫偏高。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

在呂宋島東方海面的熱帶擾動，美國預測今天會發展為輕度颱風奧麥斯，不過對台灣沒有影響。另外，午後受到強對流發展，仍要慎防劇烈天氣發生，上半天高溫超過36度，要注意防曬別中暑。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，昨日通過北部海面的鋒面，結構迅速減弱；今(20)日台灣附近水氣仍多，午後近山區強對流發展，影響鄰近平地；有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意！

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地仍以多雲時晴為主，白天氣溫偏高。各地氣溫：北部23至35度，中部23至37度，南部23至35度，東部23至37度。

▲台灣仍在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展。

最新模式模擬顯示，週六(21日)至下週四(26日)，台灣仍在「太平洋高壓」邊緣，午後近山區有強對流發展，局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。

今(20日)晨2時「熱帶擾動」(「中央氣象局」仍定為一般低壓，美、日皆則定為「熱帶低壓」)在呂宋島東方海面，向西北進行(左圖)。最新(19日20時)美國系集(GEFS)模式模擬顯示，預測向西北轉北，將在琉球附近迴轉，通過台灣鄰近海域的機率低(右圖)，無論其是否發展為「輕颱」〔美國(JTWC)預測將在今日發展為「輕颱」，台、日則否〕？由於其範圍小，也不致產生太大的影響。

▼今(20日)晨2時台灣東南部有強對流被激發；「熱帶擾動」在呂宋島東方海面(左圖)。最新(19日20時)美國系集(GEFS)模式模擬(右圖)顯示，預測向西北轉北，將在琉球附近迴轉，通過台灣鄰近海域的機率低。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）