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台南安平大樓可望增設定點收垃圾　李啟維：便民創造三贏

▲台南市議員李啟維爭取在安平五期重劃區，設定點收集垃圾，環保局也做出積極回應，將增加1部子母垃圾車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維爭取在安平五期重劃區，設定點收集垃圾，環保局也做出積極回應，將增加1部子母垃圾車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民意反映大樓定點收垃圾聲音漸趨強烈，台南市議員李啟維表示，因爲安平五期重劃區大樓林立，大樓定點收集垃圾勢在必行，環保局也做出積極回應，表示安平五期重劃區將增加1部子母垃圾車，如此一來安平大樓定點收垃圾可望獲得解決。

▲台南市議員李啟維爭取在安平五期重劃區，設定點收集垃圾，環保局也做出積極回應，將增加1部子母垃圾車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說垃圾不落地雖實施有年，過去可能有它的時空背景，但是眾人在街頭巷尾等一部垃圾車，甚至追逐垃圾車成為特殊景象，一個點幾分鐘之內要完成收垃圾，大家提著一包垃圾趕時間，垃圾車也趕時間，意外事件層出不窮，尤其防疫期間更有群聚問題，至少大樓可以用子母車定點收垃圾。

▲台南市議員李啟維爭取在安平五期重劃區，設定點收集垃圾，環保局也做出積極回應，將增加1部子母垃圾車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說一些偏鄉地區早已實施定點收垃圾，偏鄉可以市區也可以，尤其像大樓集合式住宅本來就應定點收垃圾，他也會持續推動社區庭院住宅定點收垃。

▲台南市議員李啟維爭取在安平五期重劃區，設定點收集垃圾，環保局也做出積極回應，將增加1部子母垃圾車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維認為現在收垃圾方式，環保清潔人員可能更辛苦，要幫大家倒垃圾或不幫大家倒垃圾都不是，字母車定點收垃圾就沒有這個問題，只要在垃圾車後面加裝升降機，增加經費有限，環保局應朝此方向努力，如此一來有利於人員車輛調動資源整合，創造3贏。

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