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社會 社會焦點 保障人權

趙介佑認詐欺+販毒　沒臉見家人「還沒反省完」自請收押

▲▼民進黨高層之子涉毒遭聲押！馬上拿到「抓耙仔」名單　衝警局問罪。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

▲趙介佑犯行曝光讓父親、姑姑相繼辭去民進黨職務，檢方20日依詐欺、洗錢、販毒、組織犯罪等罪起訴。（圖／翻攝自趙介佑臉書）

記者羅志華／台北報導

前民進黨北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑，因涉嫌詐欺又組織販賣毒品，北檢於20日起訴趙等7人，趙介佑於移審庭中，坦承詐欺、洗錢、販毒，但否認指揮販毒集團運作，更稱這次害到趙家、無顏面對家人，希望法官讓他繼續羈押禁見，自陳因吸毒太重才犯罪，希望能在所內好好戒毒。

與趙介佑同樣在押的同夥陳威宇坦承詐欺、洗錢，但否認販毒，聲稱沒參與組織、更沒有發起或指揮，在租屋處被搜到的毒品是他自己持有，沒有想拿去賣，表示「自己做的都認了」，希望能以20萬元交保。

▲▼趙介佑涉販毒、詐騙車手案起訴移審。（圖／記者劉昌松攝）

▲趙介佑於移審庭中，聲稱「還沒反省完」，以沒臉見家人及戒毒為由，請求法院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

趙介佑表示，販毒群組是他與謝姓、賴姓同夥共同運作，但第一線販毒的人都是謝、賴找來的，他對那些人不是很熟，實際販毒指揮也是由謝負責，更不知道其中竟有3名未成年少年，表示都是謝姓小弟找來的，不清楚這些「小弟的小弟」甚麼背景。

與陳威宇希望交保不同，趙介佑對這部分，一開口就說「我不會想交保」，表示自己還沒反省完、沒臉面對家人，希望能繼續羈押禁見，自陳就是因吸毒太重才會犯罪，要趁在裡面時好好戒毒，也希望能盡快賠償詐欺被害人。

趙介佑委任律師表示，趙介佑吸毒量很大，有時1天甚至要吸超過1萬元的K毒，所以才會想自己販毒，來確保毒品來源，且他在犯案過程中，還用到自己兒子跟媽媽的帳戶犯案，一般的毒犯根本不會這麼笨，就是因吸毒過重神智不清才會這樣，律師尊重當事人請求羈押的意願。

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