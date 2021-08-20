恐怖追撞畫面曝！祖孫3人同車南下2死　後座5歲孫女幸運輕傷

記者蔡佩旻／雲林報導

國道一號南下243公里處昨(19)日晚間22時03分，一輛由陳姓祖父駕駛休旅車，載妻子與孫女從北部南下回高雄途中，發生衝撞施工區內之施工車輛，造成車上正、副駕駛座祖父母兩人當場失去呼吸心跳，後座5歲孫女頭部撕裂傷送醫住院觀察。現場人員初步研判，後座女童應是有安全座椅保護，僅受輕傷。

▲ 車禍撞擊畫面曝光，工程車發出閃亮黃燈，休旅車行經該施工段，疑似操作失控，撞擊前方施工區內緩緩移動的工程小貨車，瞬間塵煙飛揚，休旅車車體嚴重扭曲變形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

車禍撞擊畫面曝光，漆黑的國道上，工程車發出閃亮黃燈，中山高南下243.3公里處昨日深夜因施工進行標線繪製工程，該路段封閉內、中線車道，約22時03分由陳姓男子駕駛自休旅車行經該施工段，疑似操作失控，撞擊前方施工區內緩緩移動的工程小貨車，瞬間塵煙飛揚，休旅車車體嚴重扭曲變形。

▲ 該路段封閉內、中線車道施工進行標線繪製工程，自小客車行經該施工段，疑似不明原因操作失控撞擊前方施工區內工程小貨車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，陳姓駕駛年約62歲，副駕駛座為其何姓妻子，5歲孫女獨自乘坐後座，祖孫均是高雄人，從新北市三重區南下出發回高雄，途中行經中山高243.3公里施工路段，現場搶救人員回憶，車上後座確實有一坐安全座椅，不排除女童受到安全裝置報保護，僅額頭撕裂傷。救護人員將女童與何姓祖母送往嘉義大林慈濟醫院救治，女童額頭撕裂傷接受縫針治療後住院觀察，情況穩定。

▲現場搶救人員回憶，車上後座確實有一坐安全座椅，不排除女童受到安全裝置報保護，僅額頭撕裂傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道警察第四大隊表示，該起事故駕駛人酒測值均為0.00mg/l，後續由第四公路警察大隊刑事組及斗南分隊持續處理。警方呼籲，駕駛人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，於夜間時段駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

▲消防人員趕到現場拆解車門，將受困女童救出。 （圖／民眾提供）

▲撞擊力道猛烈，自小客車車體扭曲變形，除5歲女童僅頭部擦剉傷外，駕駛與副駕駛2人經搶救後仍回天乏術。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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