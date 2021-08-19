斗六工業區下水道遇雨發臭！科技監測逮食品廠　暗管排強鹼污水

▲雲林縣斗六工業區有民眾反映近期雨後常傳出惡臭，雲林縣環保局於工業區設置水質感測器，以科技執法進行遠端監控，果然逮到污染源。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六工業區有民眾反映近期雨後常傳出惡臭，雲林縣環保局於工業區設置水質感測器，以科技執法進行遠端監控，果然逮到污染源，竟是某食品廠把未處理的強鹼廢污水排出，環保局表示，已依水污染防治法開罰，最高可處2000萬元罰鍰。

▲稽查人員透過水質、空氣感測器等儀氣資料鎖定目標，進入食品廠內循雨水溝稽查，發現該廠的廢汙水處理設施汙泥堆置區及周遭雨水溝水質pH均高達10至12以上。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局副局長黃富義指出，環保局接獲民眾通報斗六工業區近期雨後常傳出惡臭，懷疑有工廠利用大雨掩護偷排廢水，隨即派員前往工業區熱點設置水質感測器、微型空氣品質感測器，並從遠端監控追查污染禍首，8月17日發現斗六區內排水溝水質酸鹼值（pH）高達12，立即派出稽查人員查廠。

▲稽查人員發現該廠廢水逕自繞流至雨水收集溝渠匯流，再經雨水收集溝逕由不明排放管線排放至斗六工業區雨水道，已達嚴重違規程度。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃富義說明，稽查人員透過水質、空氣感測器等儀氣資料鎖定目標，進入食品廠內循雨水溝稽查，發現該廠的廢汙水處理設施汙泥堆置區及周遭雨水溝水質pH均高達10至12以上，在進一步追查下，發現該廠廢水逕自繞流至雨水收集溝渠匯流，再經雨水收集溝逕由不明排放管線排放至斗六工業區雨水道，水質採樣pH高達12.17，屬強鹼廢水，已達嚴重違規程度。

▲雲林縣斗六工業區有民眾反映近期雨後常傳出惡臭，雲林縣環保局於工業區設置水質感測器，以科技執法進行遠端監控，果然逮到污染源。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃富義說，該食品廠的廢汙水經不明管線排放至斗六工業區雨水下水道，水質嚴重超標，當場命令停止排放，將違法排放管線立即封除，要求限期改善，並依違反水汙染防治法告發，最高可處2000萬元罰鍰。環保局長張喬維表示，斗六工業區、斗南鎮空汙的專案小組持續監控與稽查中，一經查獲一定以嚴懲嚴罰原則處理。

▲該食品廠的廢汙水經不明管線排放至斗六工業區雨水下水道，水質嚴重超標，當場命令停止排放，將違法排放管線立即封除，要求限期改善。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）





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